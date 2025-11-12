दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, फेंसिंग टूटने पर बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए: केंद्रीय मंत्री

संक्षेप: रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर्स, प्रोफेसर और महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में हमारी सुरक्षा एजेंसियां इनका मुंहतोड़ जवाब देंगीं।

दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में जहां केंद्रीय जांच एजेंसी और कई राज्यों की पुलिस कड़ियां जोड़ रही हैं, वहीं इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में पंजाब में आई बाढ़ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की फेंसिंग कई जगह से टूट गई थी। इसी का फ़ायदा उठा कर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मात्रा में हथियार भारत में भेजे गए थे। इनका मकसद भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों में किया जाना था। रवनीत बिट्टू ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लड़ना ही है तो सीधा हमारी फोर्सेस के साथ लड़े। इस तरह से निहत्थे लोगों पर हमला कर क्या मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर न भूले पाकिस्तान रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर्स, प्रोफेसर और महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में हमारी सुरक्षा एजेंसियां इनका मुंहतोड़ जवाब देंगीं। केंद्रीय एजेंसियों ने इन्हें लगभग पकड़ ही लिया था, मगर ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति वहां से कार लेकर निकल गया था। उसकी फोटो भी जारी कर दी गई थी। हमारी एजेंसियां अलर्ट पर थीं, मगर यह ब्लास्ट करने में कामयाब हुए हैं। बिट्टू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए और यह अभी जारी है।

रावी नदी की तबाही से बर्बाद हुई थी फेंसिंग पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी के उफान ने जमकर तबाही मचाई थी। भारत-पाक सीमा पर लगी लगभग 30 किलोमीटर लोहे की फेंसिंग बह गई थी और सीमा सुरक्षा बल को दर्जनों चौकियां खाली करनी पड़ी थी। 30 से 40 चौकियां पानी में डूब गईं। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोज़पुर सेक्टर में लगभग 30 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग को नुकसान हुआ था। रावी नदी ने ज़ीरो लाइन के दोनों ओर बाढ़ ला दी थी। यहां तक कि पाकिस्तान रेंजर्स ने भी अपनी चौकियां खाली कर दी थी।

बाढ़ की आड़ में जमकर हुई थी हथियारों की तस्करी पाक रेंजरों की इन चौकियों पर पाकिस्तानी तस्करों ने कब्जा कर लिया था। जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारत में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने के लिए ड्रोन उड़ाने के लिए किया था। हालांकि, बाढ़ के दौरान ड्रोन उड़ाने के मामले कम सामने आए। लेकिन मौका लगते ही पाकिस्तान से भारत की तरफ ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने के लिए ड्रोन भेजे गए। तस्करों ने सबसे अधिक ड्रोन पंजाब में फिरोजपुर इलाके के लिए टेक ऑफ कराए। पंजाब के फाजिल्का में 12 सितंबर को सीआईए स्टाफ ने गश्त के दौरान गांव थेह कलंदर के निकट दो आरोपियों को दबोचकर उनके कब्जे से 16 पिस्तौल, 38 मैगजीन और 1847 जिंदा रौंद बरामद किए थे। इस से एक दिन पहले पुलिस ने 27 पिस्तौल जब्त की थी। आरोपियों ने कबूल किया था कि बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए थे। बाढ़ के दौरान सितंबर महीने में ही पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने सीमा पार से आए आठ हैंड ग्रेनेड, 1.700 किलो आरडीएक्स, 81 पिस्तौलें और ढाई हजार के करीब कारतूस बरामद किए थे।