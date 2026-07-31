पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी, पंजाब ने तैयार किए हाईटेक हवाई नाके; जानें कैसे करेगा काम

एंटी-ड्रोन सिस्टम के अलावा सात सीमावर्ती जिलों में 64 नाका पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 28 नाके पूरी तरह से चालू हैं, जिन पर 317 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सबसे ज्यादा 11-11 नाके चिन्हित किए गए हैं।

पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब पुलिस ने एक ठोस तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में लगातार गिराए जा रहे हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में हवाई नाके तैयार किए हैं। ये हवाई नाके दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने या बेअसर करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीन अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की तैनाती के जरिए तैयार किए गए ये हवाई नाके सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

पंजाब पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, 2025 से 27 जुलाई 2026 के बीच पंजाब सीमा पर 474 ड्रोन बरामद किए गए और 777.474 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इसी साल अब तक रिकॉर्ड 161 ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनके साथ 392.355 किलोग्राम की भारी मात्रा में हेरोइन भी जब्त की गई है।

पंजाब में पाकिस्तान की सीमा करीब 553 किलोमीटर लंबी है। यह पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर देहात, तरन तारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों से होकर गुजरती है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सीमा पर तस्करी अब केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गई है। पाकिस्तानी तस्कर स्थानीय कूरियरों के जरिए भी स्मगलिंग कर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए पंजाब पुलिस, बीएसएफ, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल से काम कर रही है।

53 करोड़ की एंटी-ड्रोन सिस्टम लगभग 53 करोड़ की लागत से तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। इनमें से दो तरन तारन में और एक अमृतसर देहात में स्थापित किया गया है। यह सिस्टम फिरोजपुर, तरन तारन और अमृतसर देहात के लगभग 210 किलोमीटर के इलाके को कवर करती है। इन स्थानों का चयन बीएसएफ, सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श और ड्रोन गतिविधियों के पैटर्न के आधार पर किया गया है।

2300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे एंटी-ड्रोन सिस्टम के अलावा सात सीमावर्ती जिलों में 64 नाका पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 28 नाके पूरी तरह से चालू हैं, जिन पर 317 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सबसे ज्यादा 11-11 नाके चिन्हित किए गए हैं। 19 नाके बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं जो बीएसएफ की सीमा चौकियों के साथ अटैच हैं। इस ग्रिड के 25 स्थानों पर 87 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में 49.58 करोड़ की लागत से स्थापित 2336 कैमरों के विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। 72 स्थायी नाकों की समीक्षा के बाद अमृतसर देहात में 4 गैर-जरूरी नाकों को बंद कर 3 नए हाई-टेक नाके जोड़े गए हैं। वर्तमान में चालू 68 नाकों में से 65 को अपग्रेड किया जा चुका है।