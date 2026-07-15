40 से ज्यादा टोल प्लाजा 5 घंटे के लिए किए फ्री; पंजाब में किसानों का बड़ा आंदोलन

टोल प्लाजा को फ्री करने का यह कदम किसानों के व्यापक आंदोलन का महज एक हिस्सा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कद्दावर नेता सरवन सिंह पंधेर ने सरकार को चेतावनी देते हुए अगले कदम का एलान किया है।

केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) से जुड़े किसान यूनियनों ने मंगलवार को राज्यभर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के तहत किसानों ने पंजाब के 40 से अधिक टोल प्लाजा को पांच घंटे के लिए पूरी तरह से टोल-फ्री कर दिया। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान टोल कर्मियों को हटा दिया गया और सभी वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए मुफ्त में गुजरने की अनुमति दी गई। इस दौरान टोल प्लाजा पर भारी संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

किन मुद्दों पर भड़के हैं किसान? किसान संगठनों ने इस चक्काजाम और टोल-फ्री आंदोलन के पीछे कई गंभीर मुद्दों को वजह बताया है। किसानों का आरोप है कि भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौता देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी की भी निंदा की है। पंजाब के किसान राज्य सरकार की इस नीति का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भूमि बंधक बैंक के कामकाज में कथित धांधली को लेकर भी किसानों में गहरा रोष है।

लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी और कुछ नहीं, बल्कि कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए किसानों की जमीनों को जबरन हड़पने की एक साजिश है। इसके अलावा उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि यह समझौता लागू होता है तो इससे स्थानीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की कमर टूट जाएगी।

आंदोलन को धार देने के लिए बठिंडा सहित राज्य के कई प्रमुख टोल प्लाजा पर बड़ी-बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थीं। इन स्क्रीनों पर प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लाइव संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसे सुनने के लिए भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू-एकता सिद्धूपुर) के प्रदेश महासचिव काका सिंह कोटरा ने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व नियोजित रणनीति के तहत बठिंडा क्षेत्र के लहरा बेगा, जस्सी बाघवाली, बल्लूआना और शेखपुरा टोल प्लाजा को किसानों ने अपने नियंत्रण में लेकर पूरी तरह टोल-मुक्त कर दिया।