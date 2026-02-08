कल से शुरू होगा ऑपरेशन प्रहार 2.0, गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए फील्ड में उतरेंगे 12 हजार पुलिस जवान
पंजाब पुलिस कल 9 फरवरी से गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण ऑपरेशन प्रहार 2.0 शुरू करेगी। 72 घंटे के इस अभियान में 12 हजार पुलिस जवान वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में जुटेंगे।
पंजाब पुलिस कल 9 फरवरी से गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण ऑपरेशन प्रहार 2.0 शुरू करेगी। 72 घंटे के इस अभियान में 12 हजार पुलिस जवान वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में जुटेंगे। यह जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। डीजीपी ने बताया कि अभियान के दौरान सुपरविजन के लिए सीनियर अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। कोर एरिया और थानों में स्टाफ की तैनाती बढ़ाई जाएगी। फील्ड में सीनियर अधिकारियों की विजिट सुनिश्चित की जाएंगी और साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य पंजाब को गैंगस्टरों से मुक्त करवाना है। पुलिस सुबह 8 बजे से ऑपरेशन प्रहार 2.0 शुरू करेगी। ऑपरेशन को लेकर पूरी एसओपी बनाई गई है। ऑपरेशन प्रहार का पहला चरण 20 जनवरी से शुरू हुआ था। इस दौरान 5,290 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 2,973 प्रिवेंटिव डिटेंशन हुईं। 5,413 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था।
विदेश में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य पंजाब को गैंगस्टर और क्राइम मुक्त करना है। जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए प्रोसेस केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू हो गया। डीजीपी ने कहा कि जो भी क्राइम पंजाब में करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। 12 हजार पुलिस कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इनकी दो हजार टीमें बनाई गई हैं। फील्ड ऑपरेशन के लिए हिदायत दी गई है कि मुख्य क्राइम पर एसएसपी समेत सीनियर अधिकारी खुद विजिट करेंगे।
सभी पुलिसकर्मियों को वॉकी-टॉकी देंगे
डीजीपी ने बताया कि हमने वायरलेस सिस्टम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। यह सुनिश्चित किया है कि थानों में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के पास वॉकी-टॉकी सिस्टम उपलब्ध हो। सभी थाने जिला कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। किसी भी घटना के बाद उस पर त्वरित एक्शन प्लान बनेगा। सीनियर अधिकारियों को जिले अलॉट किए गए हैं। ऑपरेशन को लेकर पूरी एसओपी बनाई गई। अधिकारी जिलों में मौजूद रहेंगे।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।