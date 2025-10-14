लुधियाना DIG रेंज के ऑफिस में तैनात ASI ने खुद को मार ली गोली, मौके पर ही हो गई मौत

लुधियाना डीआईजी रेंज के ऑफिस में तैनात एक 50 साल के एएसआई तीर्थ सिंह ने खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह अभी पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया।

हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब पंजाब के लुधियाना में डीआईजी रेंज के ऑफिस में तैनात एक ASI ने आज ड्यूटी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना लुधियाना के रानी झांसी रोड स्थित डीआईजी रेंज में हुई, जहां उनकी ड्यूटी पर तैनात था। मृतक की पहचान 50 साल के तीर्थ सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया।

अचानक गोली चलने की आवाज सुन कर भागे आए सहकर्मी जानकारी के अनुसार आज एएसआई तीर्थ सिंह डीआईजी रेंज के ऑफिस में ड्यूटी पर तैनात थे। तभी उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। अचानक गोली चलने की आवाज सुन कर अन्य पुलिस कर्मी वहां आए तो देखा कि तीर्थ सिंह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कनाडा में रहते हैं तीन बच्चे एएसआई तीर्थ सिंह के तीन बच्चे हैं जो कनाडा में रहते हैं। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। आखिर किस वजह से एएसआई ने यह कदम उठाया है। वह किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे थे या विभागीय परेशानी से, जो उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। इस बारे में विभाग या परिवार की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है।