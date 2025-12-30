Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़NRI Died in Punjab when gun went off while he was getting up from a sofa
सोफे से उठे और चल गई गोली, कमर में लटके पिस्टल से NRI युवक की मौत

सोफे से उठे और चल गई गोली, कमर में लटके पिस्टल से NRI युवक की मौत

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

Dec 30, 2025 06:49 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब के फिरोजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यहां सोमवार को एक व्यक्ति की कमर में लटकी पिस्टल सोफे से उठते समय चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू एक एनआरआई था, जो हाल ही में धानी सुच्चा सिंह गांव में आकर रह रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बठिंडा रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बठिंडा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि सोनू सोफे पर बैठा है और उसकी कमर में लोडेड पिस्टल लटकी हुई है। जब वह सोफे से उठता है, तो कमर में लटकी पिस्टल चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य हरपिंदर की मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।

घटना के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया और बठिंडा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद हरपिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सदर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर रविंदर शर्मा ने हरपिंदर के पिता दर्शन सिंह का बयान दर्ज किया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव परिवार को सौंप दिया। बता दें कि हरपिंदर हाल ही में विदेश से लौट था। हरपिंदर की एक दो साल की बेटी भी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।