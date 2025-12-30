सोफे से उठे और चल गई गोली, कमर में लटके पिस्टल से NRI युवक की मौत

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

पंजाब के फिरोजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यहां सोमवार को एक व्यक्ति की कमर में लटकी पिस्टल सोफे से उठते समय चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू एक एनआरआई था, जो हाल ही में धानी सुच्चा सिंह गांव में आकर रह रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बठिंडा रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बठिंडा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि सोनू सोफे पर बैठा है और उसकी कमर में लोडेड पिस्टल लटकी हुई है। जब वह सोफे से उठता है, तो कमर में लटकी पिस्टल चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य हरपिंदर की मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।