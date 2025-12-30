सोफे से उठे और चल गई गोली, कमर में लटके पिस्टल से NRI युवक की मौत
पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया।
पंजाब के फिरोजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यहां सोमवार को एक व्यक्ति की कमर में लटकी पिस्टल सोफे से उठते समय चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू एक एनआरआई था, जो हाल ही में धानी सुच्चा सिंह गांव में आकर रह रहा था।
पुलिस के मुताबिक, घटना के समय हरपिंदर एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था। जैसे ही वह उठा, पिस्टल से गोली चल गई और उसके पेट में लग गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बठिंडा रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बठिंडा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि सोनू सोफे पर बैठा है और उसकी कमर में लोडेड पिस्टल लटकी हुई है। जब वह सोफे से उठता है, तो कमर में लटकी पिस्टल चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य हरपिंदर की मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घटना के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया और बठिंडा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद हरपिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सदर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर रविंदर शर्मा ने हरपिंदर के पिता दर्शन सिंह का बयान दर्ज किया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव परिवार को सौंप दिया। बता दें कि हरपिंदर हाल ही में विदेश से लौट था। हरपिंदर की एक दो साल की बेटी भी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।