अटारी बॉर्डर के पास मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर ढेर, कौन था मनी प्रिंस उर्फ मनी; जिस पर दर्ज थे 50 मामले

संक्षेप: पंजाब सरकार ने राज्य में ड्रग तस्करी और संगठित गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से आज से 72 घंटे का विशेष अभियान वार अगेंस्ट ड्रग-ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है।

पाकिस्तान से सटे राज्य पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस उर्फ मनी सूरमा को मार गिराया है। यह मुठभेड़ अटारी बॉर्डर के पास हुई है। पुलिस ने गैंगस्टर मनी प्रिंस को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। बॉर्डर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट समेत करीब 50 मामले दर्ज थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुछ दिन पहले गैंगस्टर मनी प्रिंस के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। तब उसके पैर में गोली लगी थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। प्रिंस को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वह अस्पताल से भी चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों लखविंद्र कुमार और हरजोत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीआईजी ने बताया कि मनी प्रिंस तरनतारन का रहने वाला था। उसके खिलाफ 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है।

बुलेट प्रूफ जैकेट से बची सब इंस्पेक्टर की जान डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनी उर्फ प्रिंस घरिंडा इलाके में बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी आधार पर डीएसपी की अगुवाई में नाकाबंदी कर दी गई। आरोपी को बाइक पर आते देख रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने विदेशी पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच एक गोली सब इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह के पेट में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वह बच गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली मनी को लगी। उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार शुरू पंजाब सरकार ने राज्य में ड्रग तस्करी और संगठित गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से आज से 72 घंटे का विशेष अभियान वार अगेंस्ट ड्रग-ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। आज से 72 घंटे का ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में लगभग 12,000 पुलिस अधिकारी लगभग 2,000 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। 60 प्रमुख गैंगस्टरों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। पंजाब से जुड़े करीब 2000 गैंगस्टर सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 1940 गैंगस्टर देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय हैं, जबकि 60 कुख्यात गैंगस्टर विदेशों में बैठकर ड्रग तस्करी, हथियार सप्लाई, हत्या और फिरौती के नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि विदेशों में बैठे इन 60 गैंगस्टरों में से 23 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं या जारी होने की प्रक्रिया में हैं, जबकि शेष 37 गैंगस्टरों के खिलाफ अगले तीन महीनों में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर नोटिस जारी किए जाएंगे। इन अपराधियों को भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा करना सरकार की प्राथमिकता है। ऑपरेशन प्रहार के तहत केवल गिरफ्तारियां ही नहीं होंगी, बल्कि ड्रग और गैंगस्टर नेटवर्क की पूरी मैपिंग की जा रही है। इसमें हर गैंगस्टर की भूमिका, उसका फाइनेंसर, हथियार सप्लायर, ड्रग सप्लाई चेन, सेफ हाउस, डिजिटल कम्युनिकेशन और सहयोगियों की पहचान की जा रही है।