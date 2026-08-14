'सुखबीर बादल की छाती में कृपाण भोंकनी थी', 62 साल के निहंग ने बताया अपना खतरनाक इरादा
महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक 62 साल के निहंग ने कृपाण से वार कर दिया था। पूछताछ में निहंग ने बताया कि वह छाती में कृपाण घोंपना चाहता था। उसने सुखबीर बादल से नाराजगी की वजह भी बताई।
महाराष्ट्र के नांदेड में गुरुद्वारा माता साहिब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला करने वाले 62 वर्ष के निहंग जसपाल सिंह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी पुणे का रहने वाला है। नांदेड़ के एसपी निलाभ रोहन ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में उसने बताया कि वह पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर गुस्से में था इसीलिए उसने सुखबीर बादल पर हमला किया।
पूछताछ में सामने आया है कि हमलावर निहंग जसपाल सिंह सुखबीर बादल की छाती पर कृपाण से वार कर हत्या करने वाला था। अपनी कृपाण निकालकर उनकी छाती की तरफ वार किया, लेकिन सुखबीर बादल ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसकी वजह से कृपाण छाती तक नहीं पहुंची और बाजू में घाव हो गया। हमलावर निहंग को उसी समय दबोच लिया गया। सुखबीर बादल के हाथ पर कृपाण से करीब 5 सेंटीमीटर का कट लगा। डॉक्टरों को 8 से 9 टांके लगाने पड़े। एसपी ने बताया कि डॉक्टरों की टीम सुखबीर बादल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है।
वकालत कर चुका, दो साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था
आरोपी जसपाल सिंह गुरुद्वारे में सेवा करने से पहले कोर्ट में वकालत करता था। गुरुद्वारा प्रबंधन के बाबा जग्गा सिंह ने कहा कि जसपाल सिंह 2 साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है। वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। घटना के समय वह निहंग के वेश में गुरुद्वारा परिसर के पास मौजूद था। एसपी निलाभ रोहन ने बताया कि निहंग जसपाल सिंह का फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। पुलिस अब उसके लिंक ढूंढ रही है, ताकि हमले का असली कारण पता चल सके। नांदेड़ पुलिस के साथ-साथ एंटी टेररिज्म स्क्वॉयड भी मामले की जांच में जुट गई है।
सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हुई
एसपी ने बताया कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हुई थी। सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी के चलते ही हमलावर को तुरंत दबोचा जा सका, वरना बड़ी वारदात हो सकती थी। उनकी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच-बचाव किया, जिससे अधिकारी को भी मामूली चोट आई।
पत्नी के साथ गुरुद्वारे में नतमस्तक होने आए थे बादल
सुखबीर बादल अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ 13 अगस्त को गुरुद्वारा माता साहिब नादेड़ में नतमस्तक होने पहुंचे थे। दोपहर करीब पौने 2 बजे सुखबीर बादल दर्शन के बाद जब सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी एक स्थानीय सेवादार ने अचानक कृपाण निकालकर हमला करने की कोशिश की। किसी बात को लेकर बहस हुई और जसपाल सिंह ने अचानक कृपाण से सुखबीर बादल पर हमला कर दिया। सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई है। पास में मौजूद सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच-बचाव किया, जिससे अधिकारी को भी मामूली चोट आई। घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में सुखबीर सिंह बादल अपने दाहिने हाथ पर केसरी रंग का कपड़ा लपेटकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पीएम मोदी ने सुखबीर बादल का जाना हाल
सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। गौरतलब है कि सात अगस्त को सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने बादल को फोन कॉल कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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