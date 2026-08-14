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'सुखबीर बादल की छाती में कृपाण भोंकनी थी', 62 साल के निहंग ने बताया अपना खतरनाक इरादा

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक 62 साल के निहंग ने कृपाण से वार कर दिया था। पूछताछ में निहंग ने बताया कि वह छाती में कृपाण घोंपना चाहता था। उसने सुखबीर बादल से नाराजगी की वजह भी बताई।

Sukhbir Badal
दो साल वकालत कर चुका है सुखबीर बादल पर हमला करने वाला निहंग

महाराष्ट्र के नांदेड में गुरुद्वारा माता साहिब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला करने वाले 62 वर्ष के निहंग जसपाल सिंह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी पुणे का रहने वाला है। नांदेड़ के एसपी निलाभ रोहन ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में उसने बताया कि वह पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर गुस्से में था इसीलिए उसने सुखबीर बादल पर हमला किया।

पूछताछ में सामने आया है कि हमलावर निहंग जसपाल सिंह सुखबीर बादल की छाती पर कृपाण से वार कर हत्या करने वाला था। अपनी कृपाण निकालकर उनकी छाती की तरफ वार किया, लेकिन सुखबीर बादल ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसकी वजह से कृपाण छाती तक नहीं पहुंची और बाजू में घाव हो गया। हमलावर निहंग को उसी समय दबोच लिया गया। सुखबीर बादल के हाथ पर कृपाण से करीब 5 सेंटीमीटर का कट लगा। डॉक्टरों को 8 से 9 टांके लगाने पड़े। एसपी ने बताया कि डॉक्टरों की टीम सुखबीर बादल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है।

वकालत कर चुका, दो साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था

आरोपी जसपाल सिंह गुरुद्वारे में सेवा करने से पहले कोर्ट में वकालत करता था। गुरुद्वारा प्रबंधन के बाबा जग्गा सिंह ने कहा कि जसपाल सिंह 2 साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है। वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। घटना के समय वह निहंग के वेश में गुरुद्वारा परिसर के पास मौजूद था। एसपी निलाभ रोहन ने बताया कि निहंग जसपाल सिंह का फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। पुलिस अब उसके लिंक ढूंढ रही है, ताकि हमले का असली कारण पता चल सके। नांदेड़ पुलिस के साथ-साथ एंटी टेररिज्म स्क्वॉयड भी मामले की जांच में जुट गई है।

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सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हुई

एसपी ने बताया कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हुई थी। सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी के चलते ही हमलावर को तुरंत दबोचा जा सका, वरना बड़ी वारदात हो सकती थी। उनकी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच-बचाव किया, जिससे अधिकारी को भी मामूली चोट आई।

पत्नी के साथ गुरुद्वारे में नतमस्तक होने आए थे बादल

सुखबीर बादल अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ 13 अगस्त को गुरुद्वारा माता साहिब नादेड़ में नतमस्तक होने पहुंचे थे। दोपहर करीब पौने 2 बजे सुखबीर बादल दर्शन के बाद जब सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी एक स्थानीय सेवादार ने अचानक कृपाण निकालकर हमला करने की कोशिश की। किसी बात को लेकर बहस हुई और जसपाल सिंह ने अचानक कृपाण से सुखबीर बादल पर हमला कर दिया। सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई है। पास में मौजूद सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच-बचाव किया, जिससे अधिकारी को भी मामूली चोट आई। घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में सुखबीर सिंह बादल अपने दाहिने हाथ पर केसरी रंग का कपड़ा लपेटकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने सुखबीर बादल का जाना हाल

सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। गौरतलब है कि सात अगस्त को सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने बादल को फोन कॉल कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

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विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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