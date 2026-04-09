बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट केस: दो मुख्य आरोपी रेवाड़ी से गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन से पकड़ा

दो आरोपियों को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। वह वंदे भारत से आगे जाने की फिराक में थे। अमनप्रीत टैक्सी चलाता था और गुरतेज चंडीगढ़ में ही बाइक राइडर का काम करता था। विदेश में बैठे उनके आका ने इन्हें ही यह टास्क दिया था। इनके पास से पिस्तौल भी रिकवर की गई है।