कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक नवजौत कौर सिद्दू ने कहा है कि अगर उनकी नई पार्टी बीआरएस सत्ता में आती है, तो वह पंजाब में अफीम की खेती की इजाजत देंगी। पूर्व क्रिकेटर और पति नवजोत सिंह सिद्दू के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी में नहीं हैं।
पंजाब में नशे की फिर भयावह तस्वीर सामने आई है। इस घटना से पता चलता है कि नशे ने किस कदर पंजाब को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और इसकी रोकथाम के सरकारी दावे महज दावे हैं।
दो आरोपियों को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। वह वंदे भारत से आगे जाने की फिराक में थे। अमनप्रीत टैक्सी चलाता था और गुरतेज चंडीगढ़ में ही बाइक राइडर का काम करता था। विदेश में बैठे उनके आका ने इन्हें ही यह टास्क दिया था। इनके पास से पिस्तौल भी रिकवर की गई है।
Raghav Chadha Vs AAP : ‘आप’ के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर तीखा हमला बोला है, जिन्होंने हाल ही में उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से AAP के कुछ नेता सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे थे।
डीजीपी ने बताया कि यह मॉड्यूल मल्टीपल कटआउट तकनीक पर काम कर रहा था। यानी हथियारों की सप्लाई करने वाले, रेकी करने वाले और हमला करने वाले इन सबका आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं था, ताकि पकड़े जाने पर पूरा नेटवर्क बेनकाब न हो सके।
पंजाब भाजपा के मुख्यालय में हुए धमाके के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पार्टी सहयोगी एवं राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की आलोचना करते हुए कहाकि वह दबाव में काम कर रहे थे। उन्होंने आप आदमी पार्टी (आप) के रुख के विपरीत काम किया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा उपनेता के दौर पर हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए। इसके बाद तमाम आप नेता भी लामबंद होकर उनपर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाने लगे हैं। सीएम भगवंत मान ने भी उनपर हमला किया है।
हाई कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एंट्री और मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। डॉग और बम स्क्वायड ने भी चेकिंग की है।
यह धमाका सेक्टर-37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ और इसकी आवाज दूर तक सुनायी दी। धमाके के कारण वहां खड़े वाहनों को मामूली नुकसान भी पहुंचा।
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मंगलवार को अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची। यहां उन्होंने माथा टेका और गुरु घर में सरबत के भले की अरदास की। दर्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने लंगर हॉल में जूठे बर्तनों की सेवा की।
पत्नी की हत्या कर 4 साल से फरार चल रहे पूर्व सैन्य अधिकारी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का हवाला देते हुए उनकी पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 100 से अधिक सीटें जीतेगी।
परमिंदर तिवारी पर हमला करने के बाद बाइक सवार अज्ञात हमलावर जाते समय घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी मालवा चौक में फेंक गए। यह कुल्हाड़ी पूरी तरह खून से सनी हुई थी। यहां तक कि तिवारी के सिर के मांस के टुकड़े भी घटना स्थल पर बिखरे पड़े थे।