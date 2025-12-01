Hindustan Hindi News
बच्चा नहीं, विरासत है...हवेली में ट्रैक्टर चलाता दिखा छोटा सिद्धू मूसेवाला; फैन्स लुटा रहे प्यार

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया है जो उनकी हवेली का है।

Mon, 1 Dec 2025 05:20 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया है जो उनकी हवेली का है। इस में छोटा मूसेवाला हरे रंग का मिनी ट्रैक्टर चलाता नजर आ रहा है। वीडियो में बैकग्राउंड में सिद्धू मूसेवाला का गाना चल रहा है। वीडियो पोस्ट होते ही सिद्धू मूसेवाला के फैन्स भावुक हो गए और जम कर प्यार लुटा रहे हैं।

ये बच्चा नहीं, विरासत है
बलकौर सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, रास्ते लंबे हैं, तो थकना क्यों भगवान परखता है इसलिए रुकना क्यों? वीडियो में शुभदीप हरे रंग के एक छोटे ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर के आगे सिद्धू मूसेवाला की बड़ी तस्वीर लगी है। वीडियो के वायरल होते ही लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की यादें ताजा कर रहे हैं। वीडियो अपलोड होते ही कमेंट्स की झड़ी लग गई। फैंस ने लिखा कि ये बच्चा नहीं, विरासत है।

नए गाने को भी खूब पसंद कर रहे लोग
तीन दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नया गाना बरोटा रिलीज हुआ है, जो बड़ा हिट साबित हो रहा है। यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किए गए गाने को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। मौत के बाद सिद्धू मूसेवाला का ये 9वां गीत रिलीज हुआ और इसे10 मिनट के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लाइक मिल गए थे। सिद्धू मूसेवाला का नया गीत 4 मिनट 3 सेकेंड का है। फैंस इसको तेजी से उनके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

