सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट से दो आरोपियों को मिली जमानत

Mar 12, 2026 08:04 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
पवन बिश्नोई और जगतार सिंह पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों को बोलेरो गाड़ी मुहैया कराने का आरोप था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक दोनों आरोपियों के तार गैंगस्टर बिश्नोई गैंग और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए थे।

देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें राहत दी जा सकती है। इस फैसले के बाद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लंबे समय से इसकी जांच कर रही है। दो आरोपियों को जमानत मिलना पंजाब पुलिस के लिए बड़ा झटका है। मूसेवाला के माता-पिता अपने बेटे की हत्या के लिए लंबे समय से इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि अदालत ने केवल जमानत दी है, लेकिन केस की सुनवाई और जांच अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पंजाब पुलिस को अपनी चार्जशीट और सबूतों को और भी पुख्ता करने की चुनौती होगी।

शूटरों को बोलेरो गाड़ी मुहैया कराने का आरोप

पवन बिश्नोई और जगतार सिंह पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों को बोलेरो गाड़ी मुहैया कराने का आरोप था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक दोनों आरोपियों के तार गैंगस्टर बिश्नोई गैंग और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए थे। पुलिस का कहना था कि इन दोनों ने सीधे तौर पर हत्या की साजिश में मदद की और शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इसी वजह से इन पर हत्या की साजिश और अपराध में सहयोग देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और अपने मुव​क्किल को निर्दोष बताया। उनके वकील अभय कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को सिर्फ आरोपों और कथित फोन कॉल्स के आधार पर जेल में रखा गया है। पवन बिश्नोई के खिलाफ ऐसे पर्याप्त प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं, जो उसे सीधे तौर पर इस हत्याकांड की साजिश से जोड़ सकें। इससे पहले साल 2023 में दोनों आरोपियों ने पंजाब के मानसा अदालत ने दोनों की जमानत जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी

29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। वह अपने घर से कार में निकले थे और घर से कुछ ही दूरी पर अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में सिद्धू मूसेवाला को कई गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। गैंग की ओर से दावा किया गया था कि यह हत्या उनके करीबी विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है।

Madan Tiwari

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

