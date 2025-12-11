मैडम सिद्धू को बचाने मैदान में नवजोत सिंह, '500 करोड़' पर रखेंगे पक्ष; 19 को प्रियंका गांधी से मुलाकात

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Navjot Singh Sidhu will meet Priyanka Gandhi on 19 December on Navjot Kaur 500 crore Remark
संक्षेप:

Dec 11, 2025 10:10 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला देने वाले 500 करोड़ रुपये में सीएम पद खरीदने के विवादास्पद बयान के बाद पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ नवजोत कौर सिद्धू पर पार्टी से निष्कासन की तलवार लटक गई है। हाईकमान ने सख्त तेवर अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया है और उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल के लिए खुद सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं और 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान से संपर्क किया और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात का समय मांगा था। बता दें कि सिद्धू बुधवार को भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के कारण हाईकमान नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी। खबर है कि वे अपनी पत्नी के बयानों पर कोई कार्रवाई होने से पहले हाईकमान के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं।

सिद्धू की चुप्पी से उठ रहे थे सवाल

नवजोत कौर के पति नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न मीडिया के सामने और न ही सोशल मीडिया पर उन्होंने इस विवाद पर कुछ कहा या लिखा है। पहले सिद्धू सोशल मीडिया पर बेबाकी से बयान देते थे, लेकिन इस मामले में पूरी तरह खामोश हैं। वहीं, विवाद के बीच नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपनी निष्ठा जताई है।

उन्होंने साफ कहा कि वे कांग्रेस के साथ थीं, हैं और हमेशा रहेंगी तथा पंजाब में जीत गांधी परिवार को समर्पित करेंगी। नवजोत कौर ने लिखा कि हम कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपने पंजाब राज्य में जीत हासिल करेंगे और इसे गांधी परिवार को समर्पित करेंगे। हमारे 70 प्रतिशत योग्य, ईमानदार और वफादार नेता, जिन्हें आपने पार्टी से अलग कर दिया है, मेरे संपर्क में हैं और वे कांग्रेस टिकट के लिए पूरी तरह योग्य एवं जीतने में सक्षम उम्मीदवार हैं।

नवजोत कौर को पार्टी से निकाला जा सकता है

नवजोत कौर सिद्धू के कांग्रेस में सीएम चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपये वाले बयान से उपजे बवाल को पार्टी हाईकमान ने बेहद गंभीरता से लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। भूपेश बघेल ने कहा कि नवजोत कौर को नोटिस जारी हो चुका है और उनका निलंबन भी कर दिया गया है। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कलह से हाईकमान बेहद नाराज है।

माना जा रहा है कि अगर हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया तो नवजोत कौर सिद्धू की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है। मामले की गहराई तक जांच के लिए हाईकमान ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है, जिसकी अगुवाई पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल करेंगे। हाईकमान ने बघेल से इस पूरे प्रकरण पर शीघ्र ही विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

