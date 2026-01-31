नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस छोड़ी, पंजाब प्रधान राजा वड़िंग पर फोड़ा ठीकरा

नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस छोड़ी, पंजाब प्रधान राजा वड़िंग पर फोड़ा ठीकरा
पंजाब कांग्रेस प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए नवजोत कौर ने कहा कि राजा वड़िंग अब तक के सबसे घिनौने, अक्षम और भ्रष्ट प्रधान हैं। आपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद करके खुद को जेल जाने से बचा लिया।
पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि उस कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, जहां मेहनती और काबिल नेताओं की बात नहीं सुनी जाती और फैसले निजी स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं। नवजोत कौर ने पार्टी छोड़ने का ठीकरा पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंद्र सिंह राजा वड़िंग पर फोड़ा। उन्होंने लिखा कि राजा वड़िंग ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इसलिए वह खुद कांग्रेस छोड़ रही हैं। हालांकि, कांग्रेस ने पहले ही नवजोत कौर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
राजा वड़िंग अब तक के सबसे घिनौने, अक्षम और भ्रष्ट प्रधान
पंजाब कांग्रेस प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए नवजोत कौर ने कहा कि राजा वड़िंग अब तक के सबसे घिनौने, अक्षम और भ्रष्ट प्रधान हैं। आपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद करके खुद को जेल जाने से बचा लिया। आपने आम आदमी पार्टी के साथ मिलीभगत करके तुच्छ लाभ के लिए पार्टी को बेच दिया। मेरे लिए तो आपके पास निलंबन पत्र तैयार था, लेकिन उन लगभग 12 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का क्या जो नवजोत को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीठिया के साथ काम कर रहे थे? आपने नवजोत सिद्धू को हराने के लिए उन सभी को बड़े-बड़े पदों से नवाजा। मेरे पास आपको बेनकाब करने के पर्याप्त सबूत हैं लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैंने खुद कांग्रेस छोड़ दी है, जहां कोई भी आशाजनक नेता नजर नहीं आता। आपने मेरी सीट पर लोगों को जानबूझकर बिठाया ताकि वे मुझे हरा सकें। आशु जी, चन्नी जी, भट्टल जी, डॉ. गांधी जी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपकी कार्रवाई कहां है, जिन्होंने खुलेआम आपको और आपकी पार्टी को चुनौती दी है? आप हंसी का पात्र बन चुके हैं और लोग आपकी रीलें देखकर मजे ले रहे हैं। नवजोत से प्रेम करने वाले कांग्रेस नेताओं का अपमान करना बंद कीजिए। आप पार्टी को जिताने की बजाय उसे बर्बाद करने में ज्यादा व्यस्त हैं। अपनी मातृ पार्टी के प्रति ईमानदार न होने पर आपको शर्म आनी चाहिए। आपने काफी नुकसान कर दिया है।
500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी ने निकाला था
कांग्रेस ने दिसंबर में नवजोत कौर सिद्दू पर बड़ी कार्रवाई की थी। नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। नवजोत कौर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए वाला बयान दिया था, जिससे विवाद खड़ा हुआ था। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद नवजोत कौर ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
क्या भाजपा में जाएंगे सिद्धू दंपति?
डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस छोड़ देंगे? हालांकि सिद्धू की तरफ से इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं आया है। वह लंबे समय से कांग्रेस में रहते हुए भी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। नवजोत कौर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले अपने एक्स हैंडल पर तीन पोस्ट किए। इनमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे और मोदी के दौरे का विरोध करने वालों को राजनीतिक चोर बताया।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।