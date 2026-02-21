नवजोत कौर ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, बोलीं- सालभर तक पति रहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर
अपनी पोस्ट में डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कई कांग्रेसी नेताओं पर फिर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पंजाब की राजनीति में भ्रष्टाचार और अवसरवादी राजनीति ने जनता का भरोसा कमजोर किया है।
कांग्रेस से निष्कासित डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू अगले एक वर्ष तक सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। सिद्धू 6 निजी कंपनियों के साथ करार कर चुके हैं, जिसके चलते वे फिलहाल किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यह निर्णय पूरी तरह पेशेवर प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिद्धू आगामी एक साल तक अपने नए प्रोजेक्ट्स और कार्पोरेट एंगेजमैंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस घोषणा के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी के साथ डा. नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वे जल्द ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगी। पार्टी का आधिकारिक कार्यालय भी शीघ्र खोला जाएगा। उनका उद्देश्य पंजाब की राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करना है।
नई पार्टी आम लोगों की आवाज बनेगी
निष्कासित होने के बाद से कांग्रेस पर हमलावर
कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद से नवजोत कौर सिद्धू लगातार पार्टी पर हमलावर हैं। एक दिन पहले उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये राजा वड़िंग से पूछा था कि उन्होंने 100 एकड़ जमीन कैसे खरीदी? साथ ही राजस्थान से जुड़े पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मिलकर 2400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। नवजोत कौर ने राजा वड़िंग को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब वे कोर्ट में जवाब देने और जेल जाने के लिए तैयार रहें। वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वडिंग ने कहा था कि जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, उनके बयानों पर रोज प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है।
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है।
