गोल्डन टेंपल के सरोवर में मुस्लिम युवक के कुल्ला करने का मामला, निहंग सिखों ने दर्ज कराई शिकायत
दिल्ली के मुस्लिम युवक ने गोल्डन टेंपल में पवित्र सरोवर में कुल्ला करते हुए रील बनाई और मुस्लिम शेर लिखकर सोशल मीडिया पर डाला। वायरल रील में दिख रहा था कि वह गोल्डन टेंपल के सरोवर में पैर डालकर बैठा है और मुंह धो रहा है।
अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर में मुस्लिम युवक के कुल्ला करने का मामला गरमाया हुआ है। निहंग व सिख समुदाय के लोगों ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम युवक सुब्हान रंगरीज दिल्ली का रहने वाला है। निहंगों ने शिकायत में कहा कि युवक की हरकत सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। सिख समुदाय पर अक्सर कानून हाथ में लेने के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए वे सबसे पहले कानून के दायरे में रहकर पुलिस के पास आए हैं। निहंगों ने चेतावनी दी कि वे चाहते हैं कि सुब्हान रंगरीज सार्वजनिक रूप से आकर सिख मर्यादा के अनुसार माफी मांगे वरना उनके पास युवक से जुड़ी पूरी जानकारी है।
दिल्ली के मुस्लिम युवक सुब्हान रंगरीज ने गोल्डन टेंपल में पवित्र सरोवर में कुल्ला करते हुए रील बनाई और मुस्लिम शेर लिखकर सोशल मीडिया पर डाला। वायरल रील में दिख रहा था कि वह गोल्डन टेंपल के सरोवर में पैर डालकर बैठा है और मुंह धो रहा है। वह 3 बार मुंह में पानी भरकर कुल्ला करता है और एक बार उस पानी को दोबारा सरोवर में ही थूक देता है। इसके बाद वह मुंह धोता है और फिर उंगली उठाते हुए गोल्डन टेंपल को भी दिखाता है। उसका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह कह रहा था कि यहां सब पगड़ी वाले हैं। सिर्फ मैं टोपी पहनकर आया हूं लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा।
दो बार मांग चुका है माफी
वीडियो वायरल होने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने पर सुब्हान रंगरीज ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उसने कहा कि भाइयों, मैं 3 दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था। बचपन से मैं वहां जाना चाहता था। मुझे वहां की मर्यादा के बारे में नहीं पता था। मैंने सरोवर के पानी से वजू किया था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकलकर उसमें गिर गया। मैं सारे पंजाबी भाइयों से सॉरी बोलता हूं। मैं वहां आकर भी सॉरी बोलूंगा। मैं पूरी सिख कम्युनिटी को सॉरी बोलता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इस दौरान उसके हाथ जेब में डाले हुए थे, इसलिए उसकी पहली माफी को सिख समुदाय ने सही नहीं माना। इसके बाद युवक सुब्हान रंगरीज ने 17 सेकेंड का नया वीडियो जारी किया। इसमें उसने कहा कि जब मैं दरबार साहिब गया था, तब मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। यह गलती भूलवश हुई थी। मुझे वहां की मर्यादा की पूरी जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। आप मुझे अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर माफ कर दीजिए।
इंफ्लुन्सर के योग करने से मचा था बवाल
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही धार्मिक भावनाओं को देखते हुए गोल्डन टेंपल परिसर में रील बनाने को लेकर रोक लगाई गई है। इसके लिए वहां सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है कि वे किसी को वहां इस तरह का आपत्तिजनक वीडियो न बनाने दें। दो साल पहले गुजरात की एक सोशल मीडिया इंफ्लुन्सर ने गोल्डन टेंपल के इसी पवित्र सरोवर के किनारे इंटरनेशनल योग डे पर योग करते हुए वीडियो वायरल किया था, जिस से बवाल मच गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई जिसके बाद युवती ने माफी मांगी थी। हालांकि माफी मांगने के बाद भी उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई थी।
