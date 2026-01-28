Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Murder outside SSP office in Mohali gangster Goldy Brar claims responsibility
मोहाली में SSP ऑफिस के बाहर गोलियों से भूनकर मर्डर, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी

मोहाली में SSP ऑफिस के बाहर गोलियों से भूनकर मर्डर, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी

संक्षेप:

मोहाली के SSP ऑफिस के बाहर आज शाम को ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने युवक पर 11 गोलियां दागीं, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है।

Jan 28, 2026 07:27 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मोहाली
मोहाली के SSP ऑफिस के बाहर आज (बुधवार) शाम को ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने युवक पर 11 गोलियां दागीं, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिनदहाड़े जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर हुई इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे इलाके को सील करके जांच शुरू कर दी।

मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह पाठी के रूप में हुई है, जो मोहाली के गांव रुड़की खाम का निवासी था। हमले के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ी इस हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि, मोहाली के SSP ने इसे आपसी रंजिश करार दिया है।

एनडीपीएस मामले में पेशी पर आया था, पत्नी बाल-बाल बची

रोपड़ रेंज के DIG नानक सिंह ने बताया कि गुरप्रीत सिंह का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ अफीम रिकवरी का एक केस चल रहा था और वह जमानत पर जेल से बाहर था। एनडीपीएस के एक मामले में ही वह मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए आया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। गुरप्रीत को तीन गोलियां लगीं, जबकि उनकी पत्नी बाल-बाल बच गई। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल गुरप्रीत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया।

हाई-सिक्योरिटी इलाके में हुई वारदात से उठे सवाल

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी का बयान सोहाना थाने में दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। SSP ऑफिस जैसे हाई-सिक्योरिटी वाले इलाके में हुई इस घटना ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस इलाके में 30 से 40 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, फिर भी बदमाश इतनी आसानी से हत्या करके फरार हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी उजागर हुई है।

इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि डेरा बाबा नानक में दुकानदार की हत्या के बाद अब मोहाली में SSP कार्यालय के ठीक बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई है, जिससे साफ दिख रहा है कि पंजाब में कानून-व्यवस्था का नामोनिशान नहीं बचा है।

गोल्डी बराड़ की पोस्ट में दावा

सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ की ओर से एक पोस्ट और ऑडियो सामने आया है। पोस्ट में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि गुरविंदर सिंह उनके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में आरोपी था, इसी वजह से यह कदम उठाया गया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
