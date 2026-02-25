पंजाब में दो पुलिसकर्मियों की हुई हत्या थी टारगेट किलिंग, PAK खुफिया एजेंसी ISI ने 4 लाख में करवाई
रणजीत, दिलावर व इंद्रजीत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के टच में थे। तीनों को 4 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। इसमें से एक आरोपी दिलावर को 20 हजार देने थे और 3 हजार रुपए मिल चुके थे।
गुरदासपुर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज डेढ़ किलोमीटर दूर आदियां पुलिस चौकी में 22 फरवरी को एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड रणजीत सिंह आज पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसका साथी दिलावर सिंह पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और तीसरा आरोपी इंद्रजीत सिंह फरार है। एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी अमृतसर रेंज संदीप गोयल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि दो पुलिस कर्मियों की हत्या टारगेट किलिंग थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंजाम दिलाया था।
रणजीत, दिलावर व इंद्रजीत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के टच में थे। तीनों को 4 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। इसमें से एक आरोपी दिलावर को 20 हजार देने थे और 3 हजार रुपए मिल चुके थे। पुलिस को पता चला है कि इन्होंने किसी से 3 लाख रुपए लेने थे, वो पैसा कहां से आ रहा था, उसके बारे में भी जांच की जा रही है।
मास्टरमाइंड रणजीत सिंह महज 19 साल का
डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि तीनों आरोपी, रणजीत सिंह, दिलावर सिंह और इंद्रजीत सिंह को आईएसआई ने पैसों का लालच देकर यह मर्डर कराया है। ये पास के ही आदिया गांव के थे, इसलिए ये रेकी करते रहे और मौका मिलने पर एएसआई गुरनाम सिंह व होमगार्ड जवान अशोक कुमार की हत्या कर दी।
मास्टरमाइंड रणजीत था। उसकी उम्र 19 साल थी। इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। उसके साथी इंद्रजीत पर नशा तस्करी के 3 पर्चे हैं। उसकी उम्र 21 साल है। दिलावर को इन्होंने 20 हजार रुपए देने के लालच देकर बाद में अपने साथ मिलाया। इनको टास्क मिला था। कितने लोगों को मारने का टास्क था, इसकी भी जांच की जा रही है।
ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं हुई
उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन नाके पर 2 लोग ही ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर किसी तरह की लापरवाही का मामला नहीं है। घटना के बाद पाकिस्तानी बदमाश भट्टी की जो वीडियो सामने आई थी, उसे लेकर भी जांच कर रहे हैं।डीआईजी ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए मिला है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाके हाईटेक किए जाएंगे।
सीएम मान बोले, जवानों का बदला ले लिया
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जालंधर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पुलिस चौकी में मारे जवानों का बदला ले लिया है। आरोपियों का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिला। पाकिस्तान ने इनको स्पांसर किया था ताकि पंजाब में दहशत फैलाई जा सके।
रिपोर्ट: मोनी देवी
