कमल कौर भाभी की हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरों भगोड़ा घोषित, इस मुस्लिम देश में छिपा

संक्षेप:

अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने पिछले साल 9-10 जून की रात को कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कंचन के सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने से आरोपी नाराज थे। इसे सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बता रहे थे।

Feb 10, 2026 04:13 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहीं कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मामले में बठिंडा कोर्ट ने सिख कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बार-बार समन जारी होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। भगोड़ा घोषित किए जाने से इंटरपोल के जरिए रेड कार्नर नोटिस जारी करवाने में पुलिस को मदद मिल सकेगी। बठिंडा कैंट थाने के एसएचओ दलजीत ढिल्लों ने बताया कि उन्हें अदालत का आदेश प्राप्त हो गया है।

अमृतपाल सिंह मेहरों के यूएई में छिपे होने की जानकारी है। पंजाब सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है, ताकि इंटरपोल की मदद से उसे भारत प्रत्यर्पित करवाया जा सके। इंटरपोल को सभी जरूरी विवरण भेजे जा चुके हैं और आधिकारिक जवाब का इंतजार है। मेहरों इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर हुई थी हत्या

अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने पिछले साल यानी 9-10 जून 2025 की रात को कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कंचन के सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने से आरोपी नाराज थे और इसे सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बता रहे थे। हत्या के बाद आरोपी कंचन का शव बठिंडा के भुच्चो मंडी स्थित आदेश मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की पार्किंग में उसकी कार में छोड़कर फरार हो गए थे। 11 जून की शाम शव बरामद हुआ था। इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड ने देश को हिला दिया था। मेहरों मोगा जिले के मेहरों गांव का रहने वाला है और सिख कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। फिलहाल अदालत ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी नहीं किया है।

अब तक तीन गिरफ्तार

इस मामले में फरार अमृतपाल सिंह मेहरों की मदद करने वाले रंजीत सिंह को बीती 6 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया है। रणजीत इस समय तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। रंजीत ने अमृतपाल सिंह मेहरों को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाने में मदद की थी, जहां से वह यूएई फरार हो गया। इस हत्याकांड के दो आरोपी जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो हिरासत में हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

