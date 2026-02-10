कमल कौर भाभी की हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरों भगोड़ा घोषित, इस मुस्लिम देश में छिपा
अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने पिछले साल 9-10 जून की रात को कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कंचन के सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने से आरोपी नाराज थे। इसे सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बता रहे थे।
पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहीं कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मामले में बठिंडा कोर्ट ने सिख कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बार-बार समन जारी होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। भगोड़ा घोषित किए जाने से इंटरपोल के जरिए रेड कार्नर नोटिस जारी करवाने में पुलिस को मदद मिल सकेगी। बठिंडा कैंट थाने के एसएचओ दलजीत ढिल्लों ने बताया कि उन्हें अदालत का आदेश प्राप्त हो गया है।
अमृतपाल सिंह मेहरों के यूएई में छिपे होने की जानकारी है। पंजाब सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है, ताकि इंटरपोल की मदद से उसे भारत प्रत्यर्पित करवाया जा सके। इंटरपोल को सभी जरूरी विवरण भेजे जा चुके हैं और आधिकारिक जवाब का इंतजार है। मेहरों इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर हुई थी हत्या
अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने पिछले साल यानी 9-10 जून 2025 की रात को कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कंचन के सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने से आरोपी नाराज थे और इसे सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बता रहे थे। हत्या के बाद आरोपी कंचन का शव बठिंडा के भुच्चो मंडी स्थित आदेश मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की पार्किंग में उसकी कार में छोड़कर फरार हो गए थे। 11 जून की शाम शव बरामद हुआ था। इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड ने देश को हिला दिया था। मेहरों मोगा जिले के मेहरों गांव का रहने वाला है और सिख कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। फिलहाल अदालत ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी नहीं किया है।
अब तक तीन गिरफ्तार
इस मामले में फरार अमृतपाल सिंह मेहरों की मदद करने वाले रंजीत सिंह को बीती 6 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया है। रणजीत इस समय तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। रंजीत ने अमृतपाल सिंह मेहरों को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाने में मदद की थी, जहां से वह यूएई फरार हो गया। इस हत्याकांड के दो आरोपी जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो हिरासत में हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
