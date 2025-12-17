Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Massive riot at Ludhiana jail 250 inmates attacked the police, and the SP head was injured
भारत की इस जेल में भारी बवाल, पुलिस पर 250 कैदियों का हमला, SP का सिर फोड़ दिया

भारत की इस जेल में भारी बवाल, पुलिस पर 250 कैदियों का हमला, SP का सिर फोड़ दिया

संक्षेप:

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जेल परिसर में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पहले इसी साल सितम्बर में ताजपुर रोड सेंट्रल जेल में दो विचाराधीन कैदी आपस में भिड़ गए। झगड़े में एक कैदी ने दूसरे पर तेजधार चम्मच से हमला कर दिया, जिससे दूसरे कैदी के सिर पर गंभीर चोट आई थी।

Dec 17, 2025 10:00 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार शाम को कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जब जेल प्रशासन और पुलिस जवानों ने उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया तो कैदियों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया और ईंट मार कर जेल सुपरिंटेंडेंट कुलवंत सिद्धू का सिर फोड़ दिया। उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हिंसा से जेल में अफरातफरी मच गई है और यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

200 से 250 कैदियों ने पुलिस वालों पर किया हमला

ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार दिन के समय में कैदियों में लड़ाई हुई थी। इसके बाद शाम 7 बजे दोबारा कैदियों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट सिद्धू अन्य अफसरों के साथ हालात शांत करने पहुंचे तो कैदियों ने उन पर भी हमला कर दिया। एक कैदी ने उनके सिर पर ईंट मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

घायल अवस्था में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य अफसरों ने भाग कर जान बचाई। करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला किया है। घटना के तुरंत बाद सेंट्रल जेल के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जेल परिसर के अंदर से करीब 20 मिनट तक सायरन की आवाजें सुनाई देती रही।

जेल मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा भी जेल पहुंचे हैं। मामले की जानकारी जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक भी पहुंच गई है। उन्होंने जेल अधिकारियों से पूरी स्थिति की रिपोर्ट तलब की है। जेल में एम्बुलेंस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जेल परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जेल परिसर में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पहले इसी साल सितम्बर में ताजपुर रोड सेंट्रल जेल में दो विचाराधीन कैदी आपस में भिड़ गए। झगड़े में एक कैदी ने दूसरे पर तेजधार चम्मच से हमला कर दिया, जिससे दूसरे कैदी के सिर पर गंभीर चोट आई थी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Jail Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।