पंजाब में नहीं हुआ पेपर लीक, नकल का था मामला, मनीष सिसोदिया ने किया दावा
सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ छात्र नकल करने के इरादे से ब्लूटूथ वाला स्मार्ट पेन क्लासरूम में ले आए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत उसे जब्त कर लिया और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया गया।
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए जेन जी के प्रदर्शन के बाद भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी गंवानी पड़ी। अब पंजाब में फार्मेसी परीक्षा के पेपर में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी ने कहा कि खुद दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पंजाब में अगर पेपर लीक हुआ तो हम शिक्षा मंत्री का सबसे पहले इस्तीफा लेंगे, फिर अब आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? वहीं, बीजेपी के इस आरोप पर अब पंजाब आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ छात्र नकल करने के इरादे से ब्लूटूथ वाला स्मार्ट पेन क्लासरूम में ले आए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत उसे जब्त कर लिया और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया गया। सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं। उनके पेड ट्रोल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है। मैं कांग्रेस और भाजपा से कहना चाहता हूं कि झूठ फैलाना बंद करें। झूठ की वजह से ही जनता ने ऐसी हालत कर दी है कि एक (कांग्रेस) को कोई पूछता नहीं है और दूसरे के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
बैंस बोले- जरूरत पड़ी तो पद छोड़ दूंगा
फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक विवाद को लेकर इस्तीफे की बढ़ती मांग पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का भी बयान सामने आया है। बैंस ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा को लेकर जिस तरह पेपर लीक की बात कही जा रही है, वह सही नहीं है। फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि नकल का मामला सामने आया था और जिसमें संबंधित लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है। बैंस ने यह भी कहा संबंधित परीक्षा उनके विभाग के अधीन नहीं थी, लेकिन कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के तहत उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। अगर उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है तो वह किसी भी समय पद छोड़ने के लिए तैयार हैं।
सीएम मान बोले, सब जेल में डाले
पेपर लीक विवाद पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बने साढ़े साल हो गए हैं, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमें दो जगहों से नकल की रिपोर्ट मिली थी। वे ब्लूटूथ पेन से पेपर को डिजिटली स्कैन करके बाहर भेज रहे थे। उन्हें जो जवाब चाहिए थे, वे बाहर से मिल रहे थे। पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद, अंदर जो छात्र नकल कर रहे थे, वे भी पकड़े गए और जो बाहर से पेपर करवा रहे थे, जो एक पेपर के 3-5 लाख रुपये चार्ज कर रहे थे, उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कुल 21 लोग पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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