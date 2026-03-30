पंजाब में फिर बनेगी 'आप' सरकार, सिसोदिया बोले- 2027 में जीतेंगे 100 से अधिक सीट
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का हवाला देते हुए उनकी पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 100 से अधिक सीटें जीतेगी।
पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव में देरी है, बावजूद इसके दावे-प्रतिदावे का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए "अच्छे कार्यों" का हवाला देते हुए उनकी पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 100 से अधिक सीटें जीतेगी। होशियारपुर दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रभारी सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 92 सीटें जीती थीं और अगले चुनावों में इस संख्या को पार करते हुए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बता दें कि पंजाब विधानसभा में 117 सदस्य हैं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात की "पारिवारिक माहौल" में चर्चा की और कहा कि पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतेगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए सिसोदिया ने उनकी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में हाल ही में आए अदालती फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिसोदिया ने कहा, "सत्य की जीत हुई है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनकी "बढ़ती लोकप्रियता और ईमानदार शासन शैली" के कारण निशाना बनाने की साजिश रची है। आप सरकार की नाकामी के विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि लोग जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं और विपक्ष के दावों का जनमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने पिछले चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सरकार को मिल रहे समर्थन का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि ग्रामीणों की यह सराहना उनके निरंतर प्रयासों और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों का परिणाम है। 2027 के चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आग्रह करते हुए सिसोदिया ने उनसे तैयारियां शुरू करने और संगठन को और मजबूत करने को कहा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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