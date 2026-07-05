पंजाब: तरनतारण में ससुराल पहुंचे जीजा पर साले ने डाला पेट्रोल, आग लगाकर जिंदा जलाया; मौत

पंजाब के तरनतारण मे पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुचे व्यक्ति के साथ खौफनाक घटना हुई है। उसके साले ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

पंजाब के तरनतारन से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पत्नी को मनाकर वापस लाने पहुंचे व्यक्ति पर उसके साले ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई। पीड़ित को बचाने के लिए आई उसकी साली इस घटना में गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 13 जून की है, लेकिन इसका वीडियो हाल ही में सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना तरनतारन जिले के संघा गांव की है। यहां पर मृतक लवप्रीत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर को मनाने के लिए ससुराल आया था। पिछले दिनों उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह मायके आ गई थी। रिश्ते को बचाने के लिए लवप्रीत जब ससुराल पहुंचा, तो उसके साले साजन सिंह ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

इस पूरे विवाद के बीच बीच-बचाव करने के लिए आई लवप्रीत सिंह की साली गुरजीत भी लवप्रीत को बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन आग की चपेट में वह भी आ गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

आरोपी भी गंभीर रूप से घायल इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी साजन सिंह को भी जलने की वजह से चोटें आई हैं। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, सदर थाना तरनतारण में साजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।