पंजाब: तरनतारण में ससुराल पहुंचे जीजा पर साले ने डाला पेट्रोल, आग लगाकर जिंदा जलाया; मौत
पंजाब के तरनतारण मे पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुचे व्यक्ति के साथ खौफनाक घटना हुई है। उसके साले ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
पंजाब के तरनतारन से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पत्नी को मनाकर वापस लाने पहुंचे व्यक्ति पर उसके साले ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई। पीड़ित को बचाने के लिए आई उसकी साली इस घटना में गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 13 जून की है, लेकिन इसका वीडियो हाल ही में सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना तरनतारन जिले के संघा गांव की है। यहां पर मृतक लवप्रीत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर को मनाने के लिए ससुराल आया था। पिछले दिनों उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह मायके आ गई थी। रिश्ते को बचाने के लिए लवप्रीत जब ससुराल पहुंचा, तो उसके साले साजन सिंह ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
इस पूरे विवाद के बीच बीच-बचाव करने के लिए आई लवप्रीत सिंह की साली गुरजीत भी लवप्रीत को बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन आग की चपेट में वह भी आ गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।
आरोपी भी गंभीर रूप से घायल
इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी साजन सिंह को भी जलने की वजह से चोटें आई हैं। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, सदर थाना तरनतारण में साजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वीडियो में क्या?
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसमें सबसे पहले स्कूटी के पास खड़ा एक व्यक्ति दिखाई देता है। तभी फ्रेम में दूसरा व्यक्ति होता है। वह एक डिब्बे से स्कूटी के पास खड़े युवक के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल देता है। इसके तुरंत बाद ही एक महिला भागती हुई आती है और उसे आग लगाने से रोकने लगती है। लेकिन आरोपी नहीं मानता और जैसे ही वह लाइटर जलाता है। आग लग जाती है। व्यक्ति भागकर नाली में आग बुझाने के लिए कूदता है लेकिन आग नहीं बुझती। कुछ सेकेंड्स में ही व्यक्ति वहीं गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। महिला को बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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