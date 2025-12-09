अमृतसर घूमने आया दंपति, हुआ झगड़ा; पति ने पत्नी की हत्या की फिर ट्रक के आगे कूद गया
पंजाब के अमृतसर में एक खौफनाक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे से यहां घूमने आए शख्स ने पहले अपने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद ने चलते ट्रक के आगे कूदकर जान दे दी। मृतकों की पहचान ठाणे की रहने वाली 38 साल की सरिता सोनकर और उसके पति गणेश सोनकर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अमृतसर के सिविल अस्पताल में भेज दिया है।
सरिता और गणेश दो दिन पहले अमृतसर आए थे। दोनों रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। धर्मशाला स्टाफ ने बताया कि सोमवार रात 10 बजे रूटीन चेकिंग के दौरान उन्होंने दंपति के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और न ही किसी ने दरवाजा खोला। इस पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सरिता सोनकर का शव मिला। उसके गले पर निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है।
खौफनाक वारदात में बदला घरेलू कलह
गणेश सोनकर मौके से फरार था। घटना के बाद से फरार चल रहे गणेश ने आज शाम जंडियाला में चलते ट्रक के आगे छलांग लगा दी। हादसे में वह बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला घरेलू कलह का लग रहा है, जिसने बाद में खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू क्लेश का मालूम होता है। दोनों के शवों को अमृतसर के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। इनके परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार आज रात अमृतसर पहुंच सकता है। इसके बाद कारणों का पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
