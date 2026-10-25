लुधियाना में दहेज के लिए हैवान बना पति! थार नहीं दिलाई तो पत्नी को सड़क पर घसीटकर पीटा

ट्विंकल ने अपनी शिकायत में बताया कि, उसका पति उससे कहता था कि, जब वह समराला चौक पर अपना सैलून चलाकर उससे ज्यादा कमाती है, तो उसके लिए गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकती। महिला का आरोप है कि एक दिन विवाद बढ़ने पर वह मदद मांगने के लिए पड़ोसी के घर भागी।

पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। लुधियाना के जस्सिया ग्रीन एन्क्लेव में एक पति ने अपनी पत्नी को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा और लात-घूंसों से पीटा। आरोप है कि पति अपनी पत्नी से पहले थार गाड़ी और फिर बाइक की मांग कर रहा था।महिला का नाम ट्विंकल है। उसने जगतपुरी पुलिस चौकी में सीसीटीवी फुटेज जमा कराए हैं। महिला के मुताबिक, उसके पति ने पहले थार गाड़ी और फिर मोटरसाइकिल की मांग की थी।

लुधियाना में दहेज के लिए हैवान बना पति! CCTV फुटेज में पति पहले पत्नी को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इसके बाद वह उसके बाल पकड़कर उसे सड़क पर गिरा देता है। महिला के सड़क पर गिरने के बाद भी आरोपी रुकता नहीं है और उस पर लातों से हमला करता है।

पहले थार, फिर बाइक की मांग वहीं ट्विंकल ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति उससे कहता था कि, जब वह समराला चौक पर अपना सैलून चलाकर उससे ज्यादा कमाती है, तो उसके लिए गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकती। महिला का आरोप है कि एक दिन विवाद बढ़ने पर वह मदद मांगने के लिए पड़ोसी के घर भागी, लेकिन उसका पति उसके पीछे आ गया। शिकायत के अनुसार, पति ने सड़क पर ही उसके साथ मारपीट की। महिला की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उसे बचाया।

ट्विंकल ने बताया कि गाड़ी की मांग को लेकर उसके पति के साथ पहले भी विवाद हुआ था। हालांकि, उस समय मामला सुलझा लिया गया था। लेकिन बाद में उसके पति ने कथित तौर पर मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद फिर से बढ़ गया। ट्विंकल और उसके पति की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। शिकायत के अनुसार, ट्विंकल का पहली शादी से सात साल का एक बेटा भी है।