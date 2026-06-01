लुधियाना की फैक्ट्री में गैस लीक, बाप-बेटे समेत तीन की मौत; कई की हालत खराब
लुधियाना में पानी-चाबी बनाने वाली एक फैक्ट्री में गैस के रिसाव की वजह से कम से कम तीन मजदूरों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोगों की हालत गंभीर है। इनमें से दो बाप-बेटे हैं। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लुधियाना में पाना-चाबी बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक होने से दम घुटने के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गए हैं। मरने वालों में बाप-बेटा शामिल हैं। मृतकों की पहचान मान सिंह, उसके बेटे अमित और श्री राम के रूप में हुई है। दो लोगों की हालत गंभीर है। वे ओसवाल अस्पताल में भर्ती हैं। अभी यह पता नहीं चला कि गैस कौन सी है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नगर निगम की टीमें जांच कर रही हैं।
अचानक गैस पाइपलाइन से शुरू हुआ रिसाव
आरके रोड पर स्थित दीप टूल्स फैक्ट्री में रात को दो बजे यह हादसा हुआ। फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था। तभी अचानक गैस पाइपलाइन से रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में जहरीली गैस फैक्ट्री के अंदर फैल गई। वहां मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। दम घुटने और आंखों में तेज जलन के कारण कई मजदूर जमीन पर गिर पड़े। मान सिंह और अमित मशीन के नीचे निकलने वाली मिट्टी को भरने के लिए गए थे।
इसी दौरान वे हादसे की चपेट में आ गए। वहीं, श्री राम की भी हालत बिगड़ गई। इन तीनों की मौत हो गई और बाकी कई मजदूरों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे से फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।
फैक्ट्री परिसर को खाली करवाया
एसडीएम जसलीन भुल्लर ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अभी यह पता नहीं चला कि गैस कौन सी है। देखने में यह जरूर लग रहा है कि फैक्ट्री के अंदर एक टैंक है। जहां पर कुछ केमिकल या अन्य चीजें स्टोर की गई हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गैस रिसाव आखिर किस वजह से हुआ है। फैक्ट्री परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवा दिया गया है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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