मां-बेटे के सामने पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, पहले गोलियां चलाईं फिर कुल्हाड़ी से वार
पंजाब के लुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता जगजोत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। मां और 3 साल के बेटे के साथ कार में मौजूद जगजोत पर हमलावरों ने 5-6 राउंड गोलियां चलाईं और कुल्हाड़ी से भी वार किया।
पंजाब के लुधियाना में पूर्व कांग्रेस नेता जगजोत सिंह पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। वह अपनी मां और तीन साल के बेटे के साथ कार से घर लौट रहे थे, तभी हथियारबंद लोगों के एक समूह ने उन पर गोलियां चला दीं। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी से भी वार किया। हमले में जगजोत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वह किसी तरह कार चलाकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।
पानी की बोतल लेने कार से उतरे, तभी शुरू हुई फायरिंग
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जगजोत सिंह अपनी मां और तीन साल के बेटे के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद तीनों कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान लुधियाना के ढोलेवाल इलाके में जगजोत पानी की बोतल लेने के लिए कार से उतरे। जगजोत की मां मनजीत कौर के मुताबिक, इसी दौरान पीछे से करीब आठ लोग आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस समय जगजोत का छोटा बेटा भी कार में मौजूद था।
पांच-छह राउंड गोलियां चलने की बात कही
अस्पताल में पुलिस को दिए बयान में जगजोत सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उन पर करीब पांच से छह राउंड गोलियां चलाई होंगी। जब उन्होंने वापस कार में बैठने की कोशिश की, तो हमलावर उनकी तरफ दौड़े और उन पर कुल्हाड़ी से वार किया।
हमले के बाद जगजोत किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे। वह खुद कार चलाकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया। रिपोर्ट के अनुसार, हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।
एक साल पहले घर पर भी हुई थी फायरिंग
जगजोत सिंह पंजाब यूथ कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब एक साल पहले उनके घर पर भी इसी समूह ने गोलीबारी की थी। जगजोत को इस हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश होने का संदेह है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अब वह कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं। फिलहाल वह एक गैर-लाभकारी संस्था और प्रॉपर्टी का कारोबार चलाते हैं।
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले में शामिल लोगों और इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब में कानून-व्यवस्था और नशे की समस्या को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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