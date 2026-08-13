लुधियाना में भीषण हादसा: तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार, AAP के 3 कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत
लुधियाना के बस्सियां गांव के पास रायकोट-जगरांव रोड पर एक तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में AAP के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षित बचे। प्रशासन पर उठे सवाल।
पंजाब के लुधियाना जिले में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात हुए एक भीषण हादसे में आम आदमी पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। रायकोट-जगरांव रोड पर गांव बस्सियां के पास रात करीब सवा एक बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे तालाब में जा गिरी। कार में सवार पांच लोगों में से तीन की मौत हो गई, जबकि दो लोग बाल-बाल बच गए।
मृतकों की पहचान बलकार सिंह, विशाल और संदीप के रूप में हुई है। तीनों के आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के करीबी थे। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल जगरांव में रखवा दिए हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ना बताई जा रही है।
नकोदर में कार्यक्रम से होकर लौट रहे थे
पांचों लोग नकोदर से एक कार्यक्रम में शामिल हो कार में सवार होकर दिड़बा क्षेत्र की ओर लौट रहे थे। बस्सियां के पास मोड़ पर तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे स्थित पानी से भरे तालाब में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद कार और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पहले भी कई जिंदगियां लील चुका ये खरतनाक मोड़
इस दर्दनाक हादसे के बाद बस्सियां गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि रायकोट-जगरांव रोड का यह खतरनाक मोड़ पहले भी कई जानलेवा हादसों का गवाह बन चुका है। सुरक्षा दीवारों, पर्याप्त लाइटों और चेतावनी संकेतों की कमी को लेकर बार-बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब तीन लोगों की जान जाने के बाद फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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