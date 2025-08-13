सड़क हादसे में बाल-बाल बचीं लुधियाना की AAP विधायक, लुधियाना रेफर

राजिंद्रपाल कौर छिन्ना आम आदमी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपने पहले चुनाव में ही लोक इंसाफ पार्टी के दो बार के विधायक बलविंदर सिंह बैंस को 31,000 से अधिक मतों से हराया।

लुधियाना दक्षिण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक राजिंद्रपाल कौर छिन्ना की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खनौरी बॉर्डर के पास उनकी इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में विधायक और उनका गनमैन घायल हो गया। विधायक राजिंद्रपाल कौर को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें हरियाणा में कैथल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर भारत लौटी हैं।

मंगलवार देर रात वह दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से इंडिया आईं। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए पति, बेटा, गनमैन और ड्राइवर गए थे। जब वह सुबह पंजाब लौट रही थीं तो रास्ते में उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी आगे और पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हादसे में ड्राइवर और विधायक के पति और बेटे को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजिंदरपाल कौर छिन्ना ने पिछले साल आरोप लगाया था कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 5 करोड़ रुपए और लोकसभा टिकट की पेशकश की गई थी। उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया था। इसके बाद पुलिस को इसकी शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करवाई थी।