नहीं रिलीज होगी ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’, कांग्रेस नेता के साथ आई केंद्र सरकार; लगा दी रोक
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' वेब सीरीज पर रोक लगा दी है। ह सीरीज 27 अप्रैल को जी-5 पर रिलीज होने वाली थी। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष ने इस सीरीज के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पर रोक लगा दी है। सीरीज 27 अप्रैल को जी- 5 पर रिलीज होने वाली थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लॉरेंस ऑफ पंजाब को प्रसारित न किए जाने के आदेश जी5 को दिए। केंद्र सरकार द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत को बताया कि मंत्रालय ने मंच को इस सीरीज को जारी न करने की सलाह दी है। वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ऐसे कंटेंट के खिलाफ है, जो अपराध को महिमामंडित करता है और युवाओं को गलत दिशा में ले जाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य अब तक 2600 से अधिक ऐसे लिंक बंद कर चुका है, जिनमें अपराधी गतिविधियों का प्रचार किया गया।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दायर की थी याचिका
इस डॉक्यू सीरीज के खिलाफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वड़िंग का मानना है कि पंजाब पहले से ही नशा और गन-कल्चर जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में इस तरह का कंटेंट आग में घी डालने का काम करता है। राजा वड़िंग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत भेजी थी। इसको लेकर पंजाब पुलिस ने केंद्र को पत्र लिख राज्य का माहौल खराब होने का हवाला देकर रोक की मांग की थी।
लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने भीकी थी रोक लगाने की मांग
लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने भी इस सीरीज के कंटेंट, इसके निर्माण की प्रक्रिया और रिलीज होने के समय पर सवाल खड़े किए थे। लॉरेंस के चाचा रमेश का कहना है कि वेब सीरिज बनाने के लिए न तो परिवार से परमिशन ली गई है और न ही सरकार से। फिल्म के प्रोड्यूसर पर इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।लॉरेंस को एक बड़े गैंगस्टर और फिरौती सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के रूप में पर्दे पर उतारा गया है, वह पूरी तरह से एकतरफा और भ्रामक है। रमेश बिश्नोई का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री में जो भी दिखाया जाएगा वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सरकार से अपील कर इस वेब सीरिज पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, जिस पर आज केंद्र ने फैसला लिया।
विवाद पर निर्माताओं ने भी रखा था पक्ष
लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच इसके निर्माताओं ने भी अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि यह सीरीज दिखाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा, सत्ता और लोगों की सोच मिलकर एक नए जमाने का डिजिटल सिंडिकेट तैयार करती है। इस पूरे माहौल में लॉरेंस बिश्नोई को एक केस स्टडी के तौर पर लिया गया है। लेकिन यह कहानी एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर, उससे आगे बढ़कर बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की पड़ताल करती है। उनके नतीजों पर रोशनी डालती है।
(रिपोर्ट; मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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