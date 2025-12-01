लॉरेंस बिश्नोई के करीबी को गोलियों से किया छलनी, चंडीगढ़ में गहराई गैंगवार की आशंका

संक्षेप: पैरी सोमवार शाम करीब 6.30 बजे अपनी गाड़ी में सैक्टर-26 में जिम जाने के लिए घर से निकला था। जब सेक्टर-26 टिंबर मार्किट पहुंचा तो उसका पीछा कर रहे क्रेटा गाड़ी सवार हमलावरों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर फायरिंग शुरू कर दी।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी की सोमवार देर शाम चंडीगढ़ में बीच सड़क गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी के रूप में हुई है, जो एक रिटायर्ड अफसर का बेटा था। कार में सवार कुछ युवकों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। उसे पांच गोलियां लगीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक इंद्रप्रीत सिंह चंडीगढ़ सेक्टर-33 का रहने वाला था। उसके खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज थे। उसके पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। शुरूआती जांच में यह मामला गैंगवार का लग रहा है।

जिम जाते वक्त किया हमला इंद्रप्रीत सिंह पैरी सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे अपनी गाड़ी नंबर सी.एच. 01सी.एक्स.7605 में सैक्टर-26 में जिम जाने के लिए घर से निकला था। जब सेक्टर-26 टिंबर मार्किट पहुंचा तो उसका पीछा कर रहे क्रेटा गाड़ी सवार हमलावरों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने पैरी को खिड़की खोलने तक का मौका नहीं दिया। तीनों हमलावरों ने एक के बाद एक दस फायर किए। गाड़ी के शीशे से होते हुए गोलियां ड्राइवर सीट पर बैठे पैरी की छाती में जा लगीं। गोलियों की आवाज सुन दुकानों से लोग बाहर आए तो हमलावर गाड़ी लेकर फरार हो गए। लोग पैरी की गाड़ी पर पहुंचे तो लहूलुहान हालत में देख मामले की सूचना पुलिस को दी। गंभीर हालत में इंद्रप्रीत को पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

चंडीगढ़ के सभी एंट्री प्वाइंट सील सूचना पाकर सेक्टर-26 थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फॉरैंसिक टीम को बुलाया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे चैक किए। फॉरैंसिक मोबाइल टीम ने पांच खोल और गाड़ी पर लगी गोली और खून के सैंपल लिए। आई.जी. और एस.एस.पी. ने चंडीगढ़ पुलिस की सभी टीमों को अलग-अलग पहलुओं पर जांच करने के आदेश जारी किए। एस.एस.पी. कंवरदीप कौर ने कहा कि हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। हत्यारों की पहचान के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे चैक किए जा रहे हैं।

हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस के टीमें लगी हुई हैं। जल्द हत्यारों को सुराग लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री प्वाइंट को सील कर दिया है। आने-जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मोहाली और पंचकूला की सीमा पर पुलिस निगरानी कर रही है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सी.सी.टी.वी. कैमरों को भी खंगाल रही है।

मृतक पर दर्ज हैं 12 आपराधिक मामले मृतक पैरी की आपरा​धिक पृष्ठभूमि रही है। उस पर अलग-अलग थानों में 12 केस दर्ज हैं। वह करीब छह महीने पहले ही जमानत पर आया था। पिछले महीने उसकी शादी हुई थी। पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं। भाई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। इंद्रप्रीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी काफी एक्टिव रहता था। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी रहा है और उसके गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और संपत नेहरा से भी लिंक होने की बात सामने आ रही है। बंबीहा ग्रुप से चली आ रही लॉरेंस गैंग की दुश्मनी के एंगल से भी पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है।