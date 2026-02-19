लांडा हरिके गैंग ने ली सरपंच हत्याकांड की जिम्मेदारी, एके सीरीज असॉल्ट राइफल से मारा
सरपंच हरपिंदर सिंह सिद्धू फार्म में चल रहे शादी समारोह में मौजूद थे। वह नाच रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलियां चलाईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में सरपंच के चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
तरनतारन के गांव ठठियां के आम आदमी पार्टी के सरपंच हरपिंदर सिंह शादी समारोह में गोलियां मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी कुख्यात लांडा हरिके गैंग ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में कहा किया गया है कि सरपंच की हत्या में एके-47 समेत एके सीरीज के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लांडा हरिके गैंग ने पोस्ट में लिखा गया कि सरपंच ने उनके छोटे भाई नोनी के केस में गवाही दी थी। ये सिर्फ ट्रेलर था। इस पोस्ट से साफ हो गया है कि यह हत्याकांड आपसी रंजिश नहीं बल्कि गैंगवार से जुड़ा है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है।
डीएसपी और एसएचओ सस्पेंड
सरपंच हरपिंदर सिंह सिद्धू फार्म में चल रहे शादी समारोह में मौजूद थे। वह नाच रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलियां चलाईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में सरपंच के चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। सीएम भगवंत मान ने खुद बैठक की। डीजीपी गौरव यादव को तत्काल एक्शन लेने के आदेश दिए। फिरोजपुर रेंज के डीआईजी स्नेहदीप शर्मा और तरनतारन के एसएसपी सुरेंद्र लांबा को जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पर्याप्त एहतियाती पुलिस व्यवस्था न होने के कारण डीएसपी पट्टी जगबीर सिंह और सरहाली के थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
मूसेवाला की हत्या के बाद दूसरी बार असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल
सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने एके सीरीज असॉल्ट राइफल और 9 एमएम पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस हमले की तुलना 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से की जा रही है। उस हत्याकांड में भी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे आधुनिक हथियार गैंगस्टरों तक कैसे पहुंच रहे हैं। यह बड़ा सवाल है। लांडा हरिके गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तरनतारन और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।