पंजाब में बड़ा सियासी भूचाल, CM मान ने लिया मंत्री भुल्लर का इस्तीफा; सुसाइड वीडियो में आया था नाम
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया है। वेयरहाउस अधिकारी के सुसाइड वीडियो में मंत्री का नाम सामने आने के बाद यह सख्त एक्शन लिया गया है। पढ़ें इस बड़े सियासी घटनाक्रम की पूरी जानकारी।
पंजाब की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया है। यह सख्त कदम एक वेयरहाउस अधिकारी (जिला प्रबंधक) की आत्महत्या के मामले के तूल पकड़ने के बाद उठाया गया है। अधिकारी ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें कथित तौर पर मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लिया गया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर को पद छोड़ने के लिए कहा था। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सीएम मान ने अधिकारी की मौत के कारणों की औपचारिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच में विधायक की किसी भी संभावित संलिप्तता (भूमिका) की भी जांच की जाएगी। प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी के भी द्वारा की गई किसी भी प्रकार की अनियमितता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में पंजाब में वेयरहाउस के एक जिला प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले अधिकारी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में अधिकारी ने अपनी मानसिक परेशानी और मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें सीधे तौर पर मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का नाम शामिल था। इस वीडियो के सामने आते ही राज्य में सियासी बवाल मच गया और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी।
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