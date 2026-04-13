मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी प्रत्यारोपण रैकेट का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार
मोहाली के खरड़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सुख सेवा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की मालिक डॉ. मनप्रीत कौर सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मोहाली के खरड़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सुख सेवा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की मालिक डॉ. मनप्रीत कौर सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम खरड़ के निर्देश पर सिविल सर्जन मोहाली द्वारा गठित एक मेडिकल टीम ने बीते रविवार रात करीब 9 बजे अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल के आईसीयू में दो मरीज मिले, जिनकी किडनी का प्रत्यारोपण किया गया था। ये प्रत्यारोपण संदिग्ध परिस्थितियों में हुए थे।
दोनों मरीज बिना किसी डॉक्टर या स्टाफ की निगरानी के भर्ती थे। मरीजों के साथ मौजूद दो व्यक्तियों ने खुद को अस्पताल का स्टाफ बताया, लेकिन उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस जांच में अंगदाता आशीष थमन और रिसीवर वरिंदरपाल के पास मौजूद संदिग्धों की पहचान गुजरात निवासी महेंद्र कुमार मनसुखभाई पटेल और राजस्थान निवासी राकेश कुमार नूनमा के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
संगठित किडनी रैकेट का शक
जांच में यह मामला मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 19 और 20 के तहत अपराध पाया गया। इसके आधार पर पुलिस ने महेंद्र कुमार मनसुखभाई पटेल, राकेश कुमार ननूमा और अस्पताल की मालिक डॉ. मनप्रीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसएचओ सिटी खरड़ अमरिंदर सिंह ने बताया कि यह एक संगठित किडनी रैकेट हो सकता है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीन साल पहले पकड़ा था अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट
इससे पहले साल 2023 में पंजाब के मोहाली जिले के डेराबस्सी कस्बे में स्थित इंडस इंटरनेशनल अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया था। इस रैकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का गिरोह चला रहा था। वह जरूरतमंद व्यक्ति को 16 से 25 लाख रुपये में किडनी बेचता था। इस गिरोह में शामिल लोग पैसे का लालच देकर गरीब आदमी से किडनी खरीदते थे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे मरीज का रिश्तेदार बताकर ट्रांसप्लांट किया जाता था। जांच में अस्पताल में कई अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ था।
सिरसा के रहने वाले कपिल ने पैसों के लालच में सोनीपत निवासी सतीश तायल का फर्जी बेटा अमन तायल बनकर किडनी दी थी। किडनी ट्रांसप्लांट इंडस इंटरनेशनल अस्पताल में हुआ था। उसे किडनी के बदले 10 लाख रुपये देने की बात कही थी। किडनी निकलवाने के बाद उन्हें घर भेजने के बजाय सिर्फ साढ़े चार लाख रुपए दिए गए। इसके बाद कपिल ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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