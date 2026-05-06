पंजाब में धमाकों के पीछे खालिस्तानी? दावों के बीच NIA ऐक्टिव, पूर्व BSF जवान का बेटा हिरासत में
जालंधर और अमृतसर दोनों ही जगह हुए धमाकों में आईईडी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर जिस एक्टिवा में हुआ वह बीएसएफ के पूर्व जवान कश्मीर सिंह की है। उनका इकलौता बेटा गुरप्रीत सिंह कूरियर बॉय का काम करता है। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है।
पंजाब के जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर मंगलवार देर शाम जोरदार धमाके के बाद रात को ही अमृतसर में भी आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ है। बाइक पर सवार दो नकाबपोशों ने विस्फोटक को हवा में उछालते हुए आर्मी कैंप की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से चारदीवारी पर सेना क्षेत्र को कवर करने के लिए लगाई गई टीन शेड ढह गईं। गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही सैन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हमले में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है। खासा आर्मी कैंप भारत-पाकिस्तान सीमा के बहुत ही नजदीक है।
बाहर से अंदर फेंका गया विस्फोटक
एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने बताया कि अमृतसर के खासा इलाके में रात करीब 10:50 बजे आर्मी कैंप के बाहर भी जोरदार धमका हुआ। बाइक पर सवार दो नकाबपोशों ने विस्फोटक को हवा में उछालते हुए आर्मी कैंप की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। बाउंड्री वॉल पर लोहे के टिन जैसा कुछ फंसा हुआ मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विस्फोटक बाहर से अंदर फेंका गया था। फॉरेंसिक टीम, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मामले की जांच कर रहे हैं। अभी किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल से नमूने और सबूत इकट्ठा किए और उन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया।
IED इस्तेमाल की आशंका, जालंधर ब्लास्ट में दो हिरासत में
सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में जालंधर और अमृतसर दोनों ही जगह हुए धमाकों में आईईडी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर जिस एक्टिवा में हुआ वह बीएसएफ के पूर्व जवान कश्मीर सिंह की है। उनका इकलौता बेटा गुरप्रीत सिंह कूरियर बॉय का काम करता है। वह रात को एक्टिवा खड़ी कर हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल देने गया था। गुरप्रीत और उसके एक साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि स्कूटी में आग लगने के बाद ही विस्फोट हुआ है। अभी यही जानकारी मिली है। स्कूटी पर दो लड़के आए थे दोनों लड़कों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सज ने हिरासत में रखा है। फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं।
खालिस्तानी संगठन के जिम्मेदारी लेने की पोस्ट वायरल
जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने मंगलवार रात धमाका करने की जिम्मेदारी कथित तौर पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिस में कहा गया है कि 5 मई 2026 को रात 8 बजे पंजाब में जालंधर के फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पर हमला किया गया। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले की जिम्मेदारी लेती है। हमले में 2 बीएसएफ सिपाही मारे गए और 3 जख्मी हो गए। यह हमला ऑपरेशन नवा सवेरा का हिस्सा है। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे भाई शहीद रणजीत सिंह के खून का बदला पूरा नहीं होता और खालिस्तान आजाद नहीं होता। पोस्ट में डीआईजी संदीप गोयल और उनके परिवार को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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