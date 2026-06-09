अंबाला जेल पहुंचे केजरीवाल, मान और आतिशी; 155 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में बंद दीपक सिंगला से मुलाकात
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मंगलवार को अंबाला सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां बंद आप के गोवा चुनाव प्रभारी दीपक सिंगला से मुलाकात की। तीनों नेताओं ने करीब 25 मिनट तक सिंगला से मुलाकात की।
Punjab News Today: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को अंबाला सेंट्रल जेल में बंद आप के गोवा चुनाव प्रभारी दीपक सिंगला से मिलने पहुंचे। तीनों ने करीब 25 मिनट तक सिंगला से मुलाकात की। तीनों वरिष्ठ नेताओं ने दीपक सिंगला से उनके स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने सिंगला के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और मामले को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान हेलीकॉप्टर से अंबाला पुलिस लाइन में पहुंचे थे जबकि केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपने-अपने काफिले के साथ अंबाला दोपहर करीब 3 बजे पहुंच गए थे। तीनों पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक साथ पहुंचे और बाद में यहां से एक साथ सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुए थे। तीनों नेता कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच अपने काफिले के साथ करीब 3 बजकर 28 मिनट पर सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए सिंगला की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे राजनीति से प्रेरित कृत्य बताया।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं सिंगला
दीपक सिंगला आप के गोवा प्रभारी हैं और 2020 और 2025 में दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें ईडी ने 18 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। हाल ही में 7 जून को पंचकूला स्थित ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ से वे न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल में बंद हैं। एजेंसी के अनुसार, मामला बैंक को करीब 155.21 करोड़ रुपए के कथित नुकसान और उससे जुड़े धन शोधन से संबंधित है। जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सिंगला से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है।
पंजाब दौरे पर केजरीवाल, चुनाव रणनीति बनाएंगे
अरविंद केजरीवाल आज से कुछ दिनों के पंजाब दौरे पर हैं। वे पंजाब में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पुख्ता करेंगे। पंजाब प्रवास में वे मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ सरकार के कामकाज, सरकारी योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन की भी समीक्षा करेंगे। अपने इस दौरे में केजरीवाल और सीएम मान बठिंडा में एक बड़ा रोड शो करेंगे और जालंधर में पार्टी कार्यकर्ताओं, नवनिर्वाचित पार्षदों व सरपंचों के साथ बैठक कर चुनावी शंखनाद करेंगे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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