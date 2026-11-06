Karmabhoomi Express Fire: कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के 4 डिब्बों में लगी आग, चारों ओर धुंआ
Karmabhoomi Express Fire: ट्रेन अमृतसर से बिहार जा रही थी, जिस वक्त ये हादसा हुआ। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि ट्रेन के पैंट्री से आग की लपटें शुरू हुईं। ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
Karmabhoomi Express Fire: पंजाब में पटियाला के पास राजपुरा में शुक्रवार को कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लग गई। यह घटना अंबाला रेल मंडल के सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास हुई। आग लगने के बाद ट्रेन का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया, जिससे ट्रेन को सुरक्षित रोक लिया गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।
अंबाला रेल मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक यशांजीत सिंह ने बताया कि आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। उनके मुताबिक, तीन डिब्बों में आग लगी थी, जबकि चौथा डिब्बा भी इसकी चपेट में आकर थोड़ा प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि कर्मभूमि एक्सप्रेस अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी। यह बिना आरक्षण वाली ट्रेन थी और इसमें बड़ी संख्या में यात्री सफर कर रहे थे। फिलहाल रेलवे की पहली प्राथमिकता सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।
यशांजीत सिंह ने बताया कि यात्रियों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एक नजदीकी स्टेशन तक जाने के लिए कहा गया है। वहां से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। आग लगने की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल रेलवे का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें आगे की यात्रा के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने पर है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें