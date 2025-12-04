Hindustan Hindi News
Kangana Ranaut did not appear in Bathinda court Elderly Mahinder Kaur said I will not Forgive
कंगना रनौत नहीं हुईं बठिंडा कोर्ट में पेश, बुजुर्ग महिंदर कौर बोलीं-माफी नहीं दूंगी, आ​खिर तक केस लडू़ंगी

कंगना रनौत नहीं हुईं बठिंडा कोर्ट में पेश, बुजुर्ग महिंदर कौर बोलीं-माफी नहीं दूंगी, आ​खिर तक केस लडू़ंगी

संक्षेप:

बजुर्ग महिला व्हील चेयर पर अपने पति के साथ वकील को लेकर अदालत में पहुंची थी। महिंदर कौर ने कहा कि वो इंसाफ मिलने तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी टिप्पणी न करे। अब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

Dec 04, 2025 09:31 pm IST
पंजाब के बठिंडा कोर्ट में आज हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के मानहानि केस में सुनवाई हुई। कंगना अदालत में पेश नहीं हुईं। उनके वकील ने सुरक्षा का हवाला देकर कंगना के पेश होने के लिए छूट देने की मांग की। वहीं, याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिंदर कौर और एक अन्य गवाह गुरप्रीत सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत में दोनों के बयान दर्ज किए गए। अदालत से बाहर आकर महिंदर कौर ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत को कोई माफी नहीं दी जाएगी। वो अंत तक अदालत में केस लड़ेंगी। बजुर्ग महिला व्हील चेयर पर अपने पति के साथ वकील को लेकर अदालत में पहुंची थी। महिंदर कौर ने कहा कि वो इंसाफ मिलने तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी टिप्पणी न करे। अब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

पिछली सुनवाई पर कंगना ने मांगी थी माफी

यह मामला साल 2020-21 के किसान आंदोलन का है। कंगना रनौत ने एक री-ट्वीट किया था। इसमें बठिंडा जिले के एक गांव की रहने वाली महिला महिंदर कौर को लेकर टिप्पणी की थी। कंगना ने एक ट्वीट में महिंदर कौर की तुलना शाहीन बाग आंदोलन की बुजुर्ग महिला बिलकिस बानो से करते हुए लिखा था कि वह 100 रुपये में उपलब्ध हैं। इससे पहले कंगना रनौत 27 अक्तूबर को बठिंडा कोर्ट में पेश हुई थीं और बुजुर्ग महिला से माफी भी मांगी थी। कंगना ने कहा था कि जैसा दिखाया गया है, वैसा मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मां चाहे हिमाचल की हो या पंजाब की हो, मेरे लिए सम्मानजनक हैं। हालांकि इसके बाद बुजुर्ग महिंदर कौर ने कहा कि वह कंगना को माफ नहीं करेगी और आखिरी तक अदालत में केस लड़ती रहेंगी।

बीजेपी से जुड़े वकील लड़ रहे कानूनी लड़ाई

महिंदर कौर का केस उनके वकील रघुबीर सिंह बेहनीवाल लड़ रहे हैं, जो लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहाकि मैं भाजपा से तब से जुड़ा हूं, जब कंगना राजनीति में नहीं आई थीं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मैं मोहिंदर कौर का पक्ष ठीक से रखूंगा लेकिन मैंने कहा कि पंजाब की माताओं का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम किसी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे। मुकद्दमा पूरी तरह लड़ा जाएगा। किसान परिवार के लिए अदालत आना आसान नहीं होता लेकिन माता जी हर बार आती हैं, जब भी मैं बुलाता हूं।

Kangana Ranaut

