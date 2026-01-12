कबड्डी प्रोमोटर राणा बलाचौरिया मर्डर केस में बड़ी कामयाबी, बंगाल से दो शूटर्स समेत तीन गिरफ्तार

संक्षेप: पंजाब में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो शूटर सहित तीन लोगों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) टीम ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कबड्डी प्रोमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या में शामिल दो शूटर्स और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डी.जी.पी. गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करण पाठक उर्फ करण डिफॉल्टर निवासी अमृतसर; तरनदीप सिंह निवासी बरहेवाल, लुधियाना और आकाशदीप निवासी ऊपल, तरनतारन के रूप में हुई है। इन्हें सिक्किम पुलिस, मुंबई पुलिस, पश्चिम बंगाल एस.टी.एफ., केंद्रीय एजैंसियों और स्थानीय हावड़ा पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया है। 15 दिसम्बर, 2025 को सोहाना, एस.ए.एस. नगर में एक कबड्डी टूर्नामैंट के दौरान हमलावरों ने राणा बलाचौरिया को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी दो की पहचान ऐशदीप सिंह और दविंदर के रूप में हुई है।

गिरफ्तार आरोपियों को लाया जा रहा पंजाब डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि करण पाठक और तरनदीप सिंह शूटर्स हैं जबकि आकाशदीप विदेशी हैंडलर अमर खाबे राजपूता का निकट संबंधी है और उसे शूटर्स को पनाह व लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए पंजाब लाया जा रहा है।

मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए उसके बाकी साथियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। डी.आई.जी. ए.जी.टी.एफ. गुरमीत सिंह चौहान ने कहा कि संगठित, गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी और विदेश-आधारित हैंडलर्स के शामिल होने के स्पष्ट संकेत मिलने के तुरंत बाद ए.जी.टी.एफ. ने अपनी जांच शुरू कर दी। सी.सी.टी.वी. फुटेज की जांच के माध्यम से ए.जी.टी.एफ. और एस.ए.एस. नगर पुलिस ने पानीपत टोल प्लाजा तक उनके भागने के रास्ते का पता लगाया। आरोपी मुंबई, बैंगलोर, सिलीगुड़ी, सिक्किम, गंगटोक और कोलकाता की ओर फरार हो गए और इन स्थानों से प्राप्त डिजिटल जानकारी के माध्यम से एस.टी.एफ. कोलकाता के सहयोग से ए.जी.टी.एफ. टीम ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर्स का आपराधिक रिकॉर्ड है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

एनकाउंटर में ढेर किया था एक आरोपी पंजाब पुलिस ने कबड्डी प्रमोटर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया हत्याकांड के एक आरोपी को 18 दिसंबर को चंडीगढ़ ने नजदीक डेराबस्सी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मुठभेड़ में में पंजाब पुलिस के दो जवान घायल हो गए थे। मुठभेड़ में मारा गया आरोपी हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्ढी, तरनतारन का रहने वाला था। मिड्ढी ही वह शख्स था, जो दो मुख्य शूटरों आदित्य कपूर उर्फ माखन और करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर करण के साथ कबड्डी टूर्नामेंट में मौजूद था। इन शूटरों ने राणा बलाचौरिया को सेल्फी लेने के बहाने पास बुलाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से दोनों मुख्य शूटर फरार ​थे।