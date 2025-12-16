मैच से कुछ मिनट पहले कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, मोहाली की घटना पर उठे सवाल

संक्षेप: मोहाली में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बालाचौरिया की खिलाड़ियों और दर्शकों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि राणा की शादी को मात्र 10-15 दिन ही हुए थे।

मोहाली में सोमवार को कबड्डी मैच के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी करके मैच को प्रोमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बालाचौरिया की हत्या कर दी। यह घटना शाम करीब 5.30 बजे सेक्टर 82 के मैदान में हुई, जहां कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, मैच चल रहा था तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे खिलाड़ी और दर्शक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग की आवाज मैच की लाइव रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई। बालाचौरिया को सिर और चेहरे पर गोली लगी। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चश्मीदीदों ने बताया कि कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में इवेंट वाली जगह पर आए और जैसे ही टीमें मैदान में उतर रही थीं, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

शुरुआत में भीड़ में मौजूद कई लोगों को लगा कि यह पटाखों की आवाज है, लेकिन जब साफ हो गया कि गोलियां चलाई गई हैं तो अफरातफरी मच गई। पुलिस उपअधीक्षक एचएस बल इस इवेंट के मुख्य अतिथि थे और उनके कार्यक्रम वाली जगह से जाने के कुछ ही देर बाद गोलीबारी हुई। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे थे, जो घटना की जानकारी मिलने के बाद कथित तौर पर वापस लौट गए। वहीं, हमलावर फायरिंग के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस टीमें जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचीं और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

AAP सरकार पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने साधा निशाना पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य आज इस कदर असुरक्षित बन चुका है कि अब कबड्डी का मैदान भी गोलियों से सुरक्षित नहीं रहा। मोहाली में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बालाचौरिया की खिलाड़ियों और दर्शकों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि राणा बालाचौरिया की शादी को मात्र 10-15 दिन ही हुए थे। एक नई-नई शुरू हुई जिंदगी को गैंगस्टर राज ने बेरहमी से खत्म कर दिया।