कबड्डी प्लेयर मर्डर केस: इस गैंग ने कराई दिग्विजय सिंह राणा की हत्या, शूटर्स की हुई पहचान
मोहाली के सोहाना में एक टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह राणा उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस ने कई खुलासे किए। मोहाली एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि यह हत्या कबड्डी पर नियंत्रण और वर्चस्व बनाने से जुड़ी है। इस मर्डर का सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कोई संबंध नहीं है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यह हत्या कबड्डी को कंट्रोल करने या डॉमिनेंट करने के उद्देश्य से की गई है। राणा बलाचौरिया कबड्डी के क्षेत्र में बड़ा नाम था। राणा बलाचौरिया का नाम गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की गैंग से जोड़ा जाता है।
डोनी बल और लकी पटियाल दोनों गैंग एक साथ काम करते हैं। इन दोनों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उनके शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे बताया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है। हमला आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक ने किया था। ये दोनों अमृतसर से हैं। इसके अलावा और लोग भी साजिश में शामिल थे। एसएसपी ने कहा कि आदित्य कपूर और करण पाठक दोनों शूटर्स डोनी बल के गैंग से जुड़े हैं। आदित्य पर 13-15 केस दर्ज हैं जबकि करण पर भी 2 केस दर्ज हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया गया है।
जग्गू भगवानपुरिया से लिंक के शक के चलते बंबीहा गैंग ने की हत्या
एसएसपी ने कहा कि अब तक की जांच में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में राणा बलाचौरिया का नाम कभी सामने नहीं आया है। राणा बलाचौरिया के आपराधिक इतिहास का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन कबड्डी के संदर्भ में उनका जग्गू भगवानपुरिया से निश्चित रूप से संबंध है। एसएसपी ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। उन्होंने राणा को सेल्फी लेने के बहाने रोका। जैसे ही वह रुके, उन पर करीब से गोली चलाई गई और हमलावर बाइक से फरार हो गए। फिलहाल मोहाली पुलिस की टीमें अमृतसर और दिल्ली में जांच कर रही हैं। राणा के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से लिंक के शक के चलते बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल और डोनी बल ने यह हत्या कराई।
गमगीन माहौल में राणा बलाचौरिया का अंतिम संस्कार
राणा का हिमाचल प्रदेश के ऊना से संबंध था, लेकिन उनके पूर्वज बहुत समय पहले पंजाब के नवांशहर जिले के बलाचौर चले गए थे। मंगलवार शाम गमगीन माहौल में राणा बलाचौरिया का उनके पैतृक गांव चनकोया में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राणा की 4 दिसंबर को ही देहरादून की युवती से लव मैरिज हुई थी।
