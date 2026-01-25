आतंकी शहजाद भट्टी का करीबी साथी गिरफ्तार; हथियारों के साथ पकड़ा गया रमन कुमार
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ ने जम्मू के निवासी रमन कुमार उर्फ गोलू को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से .30 बोर की पिस्तौल भी बरामद हुई है।
उन्होंने कहा कि रमन कुमार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी का प्रमुख सहयोगी है और उसके पास से .30 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। डीजीपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था तथा अंबाला पुलिस स्टेशन विस्फोट मामले में शामिल था। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने अपराधियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
