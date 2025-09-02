मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 शातिर धराए; जानें पूरा मामला

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने मोहाली के नयागांव निवासी कैब ड्राइवर अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने खरड़ से कैब किराए पर ली थी।

पंजाब की मोहाली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल बशीर, मुनीश सिंह और एजाज अहमद के रूप में हुई है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। आरोपी साहिल बशीर पहले से ही यूएपीए और आर्म्स एक्ट के मामले में वांटेड हैं। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के हंडवाडा के कलामाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। उसका भाई एजाज अहमद भी पहले हथियारों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। दोनों जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। आरोपियों से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है।

कैब ड्राइवर की हत्या की थी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने मोहाली के नयागांव निवासी कैब ड्राइवर अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने खरड़ से कैब किराए पर ली थी। इसके बाद अचानक ड्राइवर के मोबाइल फोन बंद हो गया था। मोहाली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपियों ने पुलिस को टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और मर्डर की जानकारी दी। साथ ही युवक के शव के बारे में खुलासा किया।

पुलिस के अनुसार, युवक का शव मोहाली से बरामद हुआ है, जबकि कार किसी अन्य जिले से पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर अनिल की गाड़ी किराये पर ली थी और उसकी गोली मार कर हत्या की थी। आगे की कड़ी पूछताछ में आरोपियों के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का खुलासा हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस उनके मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों का पता लगा रही है।