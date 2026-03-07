जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड अमृतपाल यूरोप में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत
जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को यूरोप के मोल्दोवा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। इसको जल्दी भी भारत लाया जाएगा। इसके खिलाफ पंजाब में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थीं।
कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम पूर्वी यूरोप के मोल्दोवा बॉर्डर पर पकड़ा गया है। यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर की गई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अमृतपाल सिंह कई आपराधिक मामलों में मोस्ट वांटेड था और लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था। उसके खिलाफ पंजाब में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड नोटिस जारी करवाया था। उसकी गतिविधियों पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय के बाद उसकी लोकेशन का पता चला और मोल्दोवा बॉर्डर पर उसे डिटेन कर लिया गया।
भारत लाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अब उसे भारत लाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत दलम की हिरासत विदेश भागे अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विदेशों में छिपे अन्य गैंगस्टरों पर भी दबाव बढ़ेगा और उन्हें कानून के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। अभी भी पंजाब के 61 फरार गैंगस्टर अलग-अलग देशों में छिपे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है।पंजाब पुलिस यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है कि अपराधी, चाहे कहीं भी छिपे हों, उन्हें कानून का सामना करने के लिए वापस लाया जाएगा।
जग्गू भगवानपुरिया गैंग मजबूत करने में था सबसे अहम किरदार
अमृतपाल सिंह पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा है। उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करता था और गैंग के नेटवर्क को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका थी। अमृतपाल सिंह से पूछताछ के दौरान पंजाब और आसपास के राज्यों में सक्रिय गैंग नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
