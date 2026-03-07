Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड अमृतपाल यूरोप में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

Mar 07, 2026 06:16 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवी
share Share
Follow Us on

जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को यूरोप के मोल्दोवा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। इसको जल्दी भी भारत लाया जाएगा। इसके खिलाफ पंजाब में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थीं।

जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड अमृतपाल यूरोप में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मोस्टवांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम पूर्वी यूरोप के मोल्दोवा बॉर्डर पर पकड़ा गया है। यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर की गई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अमृतपाल सिंह कई आपराधिक मामलों में मोस्ट वांटेड था और लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था। उसके खिलाफ पंजाब में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड नोटिस जारी करवाया था। उसकी गतिविधियों पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय के बाद उसकी लोकेशन का पता चला और मोल्दोवा बॉर्डर पर उसे डिटेन कर लिया गया।

भारत लाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अब उसे भारत लाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत दलम की हिरासत विदेश भागे अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विदेशों में छिपे अन्य गैंगस्टरों पर भी दबाव बढ़ेगा और उन्हें कानून के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। अभी भी पंजाब के 61 फरार गैंगस्टर अलग-अलग देशों में छिपे हुए हैं, जिन्हें भारत वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है।पंजाब पुलिस यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है कि अपराधी, चाहे कहीं भी छिपे हों, उन्हें कानून का सामना करने के लिए वापस लाया जाएगा।

जग्गू भगवानपुरिया गैंग मजबूत करने में था सबसे अहम किरदार

अमृतपाल सिंह पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा है। उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करता था और गैंग के नेटवर्क को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका थी। अमृतपाल सिंह से पूछताछ के दौरान पंजाब और आसपास के राज्यों में सक्रिय गैंग नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।