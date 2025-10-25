अमृतसर से आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से मिल रहे थे निर्देश; दो आईईडी बरामद

संक्षेप: स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो आईईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। मनप्रीत सिंह के आईएसआई के साथ संबंध हैं और वह चार साल से आईएसआई के लिए काम कर रहा है।

स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो आईईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। मनप्रीत सिंह के आईएसआई के साथ संबंध हैं और वह चार साल से आईएसआई के लिए काम कर रहा है। यह बरामदगी पुलिस ने कोटला तरखाना गांव के पास से की है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि टिड्डी के खुलासे के आधार पर कोटला तरखाना गांव के इलाके से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन के दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किए गए, जिनमें उच्च श्रेणी का आरडीएक्स और विस्फोट के लिए टाइमर लगे थे।

पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड से मिल रहे थे निर्देश

गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी आर्मेनिया, ब्रिटेन और जर्मनी में बैठे अपने आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहा है, जिन्हें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान स्थित मास्टरमाइंड से निर्देश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस थाना एसएसओसी, अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी के संपर्कों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।



उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। गिरफ्तार आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी का आपरा​धिक इतिहास रहा है। वह पहले भी थाना सदर बटाला और कलानौर में आपरा​धिक मामलों में नामजद रहा है। गुरदासपुर और अमृतसर की जेलों में डेढ़ साल गुजारने के बाद वह इसी साल फरवरी में रिहा हुआ था और फिर से आपरा​धिक गतिविधियों में शामिल हो गया।

अमृतसर से लगातार हो रही आतंकियों की गिरफ्तारी

इससे पहले 21 अक्टूबर को अमृतसर देहात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक खुफिया जानकारी के आधार पर दो आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के नाम महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ आधी है। दोनों अमृतसर के रहने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रॉकेट प्रॉपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) भी बरामद किया था। उनका मकसद अमृतसर या उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में एक बड़ा आतंकवादी हमला करना था। 3 अक्टूबर को अमृतसर पुलिस ने बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।