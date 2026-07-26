पंजाब में ISI की साजिश नाकाम, IED संग पकड़ा गया बब्बर खालसा का आतंकी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदमपुर निवासी सतबीर सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था।
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और जालंधर देहात पुलिस की टीम ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जालंधर से इस आतंकी को पकड़ा है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आरोपी के पास से 1.3 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव से भरा एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदमपुर निवासी सतबीर सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह आतंकी मॉड्यूल विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था।
स्थानीय मददगार की तलाश में जुटी पुलिस
डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, इस आईईडी में लोहे के छर्रे और बॉल बेयरिंग भी पैक किए गए थे। विस्फोटक की बनावट और मात्रा से यह साफ जाहिर होता है कि आतंकी पंजाब में हमले की साजिश रच रहे थे। इस समय रहते की गई कार्रवाई से राज्य की शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और निर्दोष लोगों की जानें बच गई। जालंधर देहात के थाना पतारा में भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और असलहा कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशों में बैठे कौन से हैंडलर्स इस साजिश के पीछे थे? इसके अलावा आरोपी को स्थानीय स्तर पर किसने मदद या लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया? और इस विस्फोटक की डिलीवरी कहां से हुई थी और इसे कहां इस्तेमाल किया जाना था?
भारत में कई बम धमाके करवा चुका बब्बर खालसा
बब्बर खालसा एक आतंकी संगठन है जो 1978 में पंजाब में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की स्थापना करना था। इस संगठन को 1980 और 1990 के दशकों में सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना फतेह सिंह और जगराज सिंह ने की थी। यह संगठन कट्टरपंथी विचारधारा पर आधारित था और इसका उद्देश्य एक धार्मिक राष्ट्र स्थापित करना था। बब्बर खालसा पर कई बम धमाकों और अन्य आतंकवादी घटनाओं का आरोप है। इनमें 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम धमाका एक प्रमुख घटना थी, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। भारत, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर रखा है। पिछले साल ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा की फंडिंग को रोकने के लिए इस संगठन के खिलाफ संपत्ति फ्रीज और वित्तीय प्रतिबंध लागू किए थे।
रिपोर्ट मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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