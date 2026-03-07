Hindustan Hindi News
पुलिस को सूचना देना पड़ा जान पर भारी, ड्रग्स तस्करों के हमले में जख्मी सरपंच की मौत

Mar 07, 2026 11:14 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
28 फरवरी को ड्रग्स तस्करों के हमले में बुरी तरह जख्मी हुए जालंधर के गांव बूटा छन्ना के सरपंच महिंदर सिंह की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले में सरपंच के सिर पर गहरी चोट लगी थी। सिर की हड्डी टूट गई थी और दोनों टांगों में फ्रैक्चर आया था।

28 फरवरी को ड्रग्स तस्करों के हमले में बुरी तरह जख्मी हुए जालंधर के गांव बूटा छन्ना के सरपंच महिंदर सिंह की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले में सरपंच के सिर पर गहरी चोट लगी थी। सिर की हड्डी टूट गई थी और दोनों टांगों में फ्रैक्चर आया था। गंभीर हालत में उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सरंपच पंजाब सरकार की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तरह नशीले पदार्थ बेचने वालों की सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसी रंजिश में तस्करों ने उन पर हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की पहचान की थी, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरपंच महिंदर सिंह जमहूरी किसान सभा के नेता थे और किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर सरपंच चुनाव लड़ा था और जीते थे।

खेत में छिपे हमलावरों ने किया हमला
28 फरवरी को बूटा छन्ना के सरपंच महिंद्र सिंह पत्नी के साथ सुबह साढ़े 6 बजे खेत में जा रहे थे। जैसे ही वह खेत में पहुंचे तो वहां पहले से छिपे बैठे पांच लोगों ने उन पर किरपानों और लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में थाना मेहतपुर ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान हमले में शामिल पांचों आरोपियों की पहचान कर ली गई थी। हमले के बाद आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। दो बाइक पर आए 5 आरोपियों ने हमला किया था।

मुख्य आरोपी पर एनकाउंटर के बाद काबू
सरपंच पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 5 मार्च को मुख्य आरोपी जिला जालंधर के गांव खोखेवाल के रहने वाले सुखजीत सिंह उर्फ शीलू का एनकाउंटर किया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। आरोपी ने महितपुर के पास घूमन पैलेस के नजदीक चेक पोस्ट तोड़कर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी।

गुस्साए लोगों ने थाना महतपुर के सामने दिया धरना
सरपंच पर हमले के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और थाना महतपुर के सामने धरना लगा दिया। लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने कहा कि सरपंच महिंदर सिंह लगातार पुलिस प्रशासन को इलाके में बिक रहे चिट्टे और नशा तस्करों के बारे में जानकारी दे रहे थे। जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकार का नशों के खिलाफ युद्ध सिर्फ एक दिखावा है। जमीनी स्तर पर नशा और गुंडागर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस मुलाजिमों की कमी का बहाना बनाकर बड़े तस्करों को शह दे रही है, जिसके कारण अब आम जनता और जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रहे।(रिपोर्ट: मोनी देवी)

