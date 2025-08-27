Indian Army rescues 22 CRPF jawans and 3 civilians trapped in floods in Punjab छत से उड़ा हेलीकॉप्टर और भरभराकर ढह गया मकान; सेना ने इस तरह बचाई 25 लोगों की जान, Punjab Hindi News - Hindustan
छत से उड़ा हेलीकॉप्टर और भरभराकर ढह गया मकान; सेना ने इस तरह बचाई 25 लोगों की जान

पंजाब के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। बारिश की वजह से सतलुज, व्यास, रावी और छोटी बरसाती नदियां उफान पर हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पठानकोटWed, 27 Aug 2025 10:55 AM
छत से उड़ा हेलीकॉप्टर और भरभराकर ढह गया मकान; सेना ने इस तरह बचाई 25 लोगों की जान

देश भर में मानसून अपना विकराल रूप दिखा रहा है। पहाड़ों पर बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पंजाब में मूसलाधार बारिश के बीच बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक हजारों एकड़ जमीन, फसलें और नदियों के किनारे बसे गांव पानी में डूब चुके हैं। सड़कें बह गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।

पंजाब में बाढ़ का कहर

दरअसल, पंजाब के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। बारिश की वजह से सतलुज, व्यास, रावी और छोटी बरसाती नदियां उफान पर हैं। सेना ने बताया कि 'आर्मी एविएशन' ने माधोपुर हेडवर्क्स के पास फंसे 25 लोगों को एक त्वरित और साहसिक अभियान में सुरक्षित निकाला।

निकासी के बाद ढह गई इमारत

उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह छह बजे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 'आर्मी एविएशन' के हेलीकॉप्टरों ने बचाव अभियान शुरू किया और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सेना ने बताया कि जिस इमारत में ये लोग शरण लिए हुए थे, वह उनके निकाले जाने के तुरंत बाद ढह गई।

राहत और बचाव कार्य जारी

बेकाबू हालातों के बीच पंजाब पुलिस के साथ सेना, सीमा सुरक्षा बल (BSF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे

बाढ़ की स्थिति और बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूलों को चार दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सरकारी और निजी स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे।

रिपोर्ट- मोनी देवी

