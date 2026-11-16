4 दशक पहले ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगा था भारत, फिर एक अग्निकांड ने सब बर्बाद कर दिया
एस जयशंकर ने कहा कि हमारे देश में दशकों पहले भी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती थी। 1989 में कंपनी में लगी एक आग ने सब तबाह कर दिया। इसमें 60 करोड़ का नुकसान हुआ था।
सेमीकंडक्टर और चिप की तकनीक की वजह से आज दुनिया कंप्यूटर से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है। 2028 से भारत में भी बड़ी संख्या में चिप का उत्पादन होने लगेगा। भारत के लिए चिप बनाना कोई नई बात नहीं है। पंजाब के मोहाली में पहले भी सरकारी कंपनी चिप का उत्पादन करती थी। यह फैक्ट्री 1989 तक चल रही थी। लेकिन आग लगने के बाद पूरा कारखाना बर्बाद हो गया और यहां चिप का उत्पादन खत्म हो गया।
हिन्दुस्तान लीडरशिप समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस देश में तो दशकों पहले भी सेमीकंडक्टर के प्लांट हुआ करते थे। इसके बाद भी हम आखिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्ररी क्यों नहीं बना पाए? उन्होंने कहा कि किसी की नकल करके अब आगे नहीं निकला जा सकता है। इसके लिए अलग तरीके से और अलग रास्ते से काम करना होगा।
मोहाली में थी चिप बनाने वाली फैक्ट्री
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 1976 में सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (SCL) कंपनी बनाई गई थी। इसके अलावा बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिडेड और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी चल रही थी। इनमें भी चिप बनती थी। हालांकि एससीएल बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती थी। अमेरिका के माइक्रोसिस्टम इंक की तकनीक का इस्तेमाल करके 1983 में फैब्रिकेशन का भी काम शुरू हो गया। इसके बाद एससीएल ने अपनी भी रिसर्च की।
1986 में हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया था कि एससीएल ने जर्मनी और हॉन्ग कॉन्ग में चिप भेजनी शुरू कर दी हैं। तब यहां पर थ्री माइक्रोन चिप का उत्पादन हो रहा था। आपको बता दें कि एक माइक्रोन मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। हम लोगों का एक बाल भी 50 माइक्रोन चौड़ा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि तब भारत में कितनी एडवांस टेक्नॉलजी का काम चल रहा था।
1989 की आग ने सब बर्बाद कर दिया
7 फरवरी 1989 को एक ऐसा हादसा हुआ कि भारत की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री तबाह हो गई। एससीएल के परिसर में भयंकर आग लग गई। तब के केंद्रीय मंत्री केआर नारायणन ने बताया कि चिप बनाने वाले सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रिसर्च और डिवेलपमेंट वाला परिसर भी तबाह हो गया है। हालांकि इस अग्निकांड में किसी की जा नहीं गई थी।
एससीएल के परिसर में लगी आग को एक दिन बाद बुझाया जा सका। तब तक सब खत्म हो चुका था। सरकार ने बताया था कि उस समय करीब 60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अलावा कम से कम 850 कर्मचारियों की नौकरी पर भी असर पड़ा। इसके बाद एससीएल के चेयरमैन और एमडी वीरेंद्र मोहन ने इस्तीफा द दिया। इसके बाद मेजर जनरल एस ए मोहिले की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। जांच के बात गया गया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसकी जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें