किस थाने में FIR, क्या-क्या आरोप; पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले संदीप पाठक
राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट्स पर कहा कि उन्हें ऐसी किसी एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया है।
Sandeep Pathak: आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर गैर जमानती धाराओं के तहत पंजाब के अलग-अलग जिलों में दो एफआईआर दर्ज हुई हैं। अभी तक इन एफआईआर में लगाए गए आरोपों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन एफआईआर में भ्रष्टाचार और महिला के शोषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि एफआईआर किन थानों में दर्ज की गई हैं।
राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट्स पर कहा कि उन्हें ऐसी किसी एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा, ''मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। देश किसी भी पार्टी से बड़ा है। मैं कभी इसे धोखा नहीं दूंगा और न किसी को देने दूंगा। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है तो यह दिखाता है कि वे कितने डरे हुए हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जो ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज की थी, उसकी पूरी पटकथा और रणनीति के केंद्र में पाठक ही थे। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार करना, संसाधनों का सही प्रबंधन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज खड़ी करना ये सभी काम पाठक की ही देखरेख में होते थे। संदीप पाठक अपने साथ छह सांसदों को भी भाजपा में ले गए हैं। इससे आम आदमी पार्टी में और भी टूट होने का खतरा पैदा हो गया है।
आम आदमी पार्टी को डर है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में इससे भारी नुकसान होगा। विपक्ष भी दावा कर चुका है कि कई विधायक भी आप छोड़ सकते हैं। इसी वजह से शुक्रवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से पारित भी करा लिया गया था। इसे सरकार की स्थिरता दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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