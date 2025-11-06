पत्नी का पड़ोसी से था अवैध संबंध, दंपत्ति ने की आत्महत्या, दीवार पर लिखा सुसाइड नोट
संक्षेप: मृतक निर्मल सिंह के मुताबिक उसकी पत्नी के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे, जब उसने पड़ोसी को बुलाकर उससे बात की, तो वह तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे और उसकी पत्नी को ब्लैकमैल करने लगा और जबरदस्ती घर में घुसने लगा।
पंजाब के बरनाला के गांव मेहता में पति-पत्नी ने एक साथ जहर खाकर जान दे दी। मृतकों की पहचान 50 साल के निर्मल सिंह और 45 साल की रमनदीप कौर रूप में हुई है। मरने से पहले दोनों ने अपने कमरे की दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए पड़ोसी पर पत्नी को अवैध संबंधों के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पड़ोसी 6 महीने से महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने आरोपी और उसके परिवार को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। दोनों का एक 12 साल का बेटा है।
तस्वीरों और वीडियो के जरिए कर रहा था ब्लैकमेल
निर्मल सिंह और उनकी पत्नी रमनदीप कौर के गुरुवार सुबह घर के एक कमरे में मिले, तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पड़ोसी प्रीत के रमनदीप कौर के अवैध संबंध थे। निर्मल सिंह निम्मा को जब इसके बारे में पता चला तो उसने अपने परिवार की इज्जत और 12 साल के बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो, ये सोचकर प्रीत को घर में बिठाकर अपनी पत्नी के अवैध संबंध के मामले को खत्म करने की बात कही लेकिन पड़ोसी उसकी पत्नी की तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे खुलेआम ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी गैरमौजूदगी में उसके घर में घुस आता था। यह बर्दाश्त न कर पाने पर निर्मल सिंह और उसकी पत्नी ने जहर पी लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।
मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, इसलिए मौत चुनी
निर्मल सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पूरी घटना की जानकारी दी। वीडियो में निर्मल सिंह कह रहा है कि पड़ोसी प्रीत ने उसके परिवार और घर की इज्जत को तार-तार कर दिया है। मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए हमने मौत का रास्ता चुना है। निर्मल सिंह ने आरोपी प्रीत के पूरे परिवार के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है। मृतक ने अपने कमरे की दीवार पर आरोपियों के नाम लिखे हैं। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि पति-पत्नी की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसकी पत्नी के साथ संबंधों का भी जिक्र है। पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई करेगी।
